Northug trekker seg fra alle oppdrag: – Jeg har et alvorlig rusproblem

Petter Northug møter pressen for første gang etter sist ukes råkjøring og narkotikafunn.

Publisert: Publisert: I dag 09:00

Vi sender direkte fra Clarion Hotel & Congress i Trondheim når Petter Northug skal uttale seg om hendelsen og situasjonen han befinner seg i.

Vi følger pressekonferansen fortløpende:

Petter Northug er på plass på hotellet og startet med å innrømme et rusproblem:

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller, kombinert med periodevis hard festing, startet Northug med å si.

Petter Northug erkjenner at han har et rusproblem. Foto: Mariann Dybdahl, Adresseavisen

– Har manglet struktur

– Jeg har skjult det for de nærmeste, sa Northug, som leste opp fra et ark.

– Det har blitt for mye. Jeg har manglet struktur i hverdagen som jeg hadde som aktiv.

– Jeg har aldri rørt dop eller narkotika som aktiv og har aldri hatt rusmidler i kroppen i skirenn.

Northug forklarte at han fikk problemet etter at han la opp som skiløper. Han la til at han er glad for at han ble stoppet av politiet. Han skal inn i et behandlingsopplegg i Olympiatoppen som involverer psykologer og medisinsk personell.

Om det som skjedde forrige uke, sa han følgende:

– Jeg var på fest på tirsdag til langt på natt onsdag, og der ble det inntatt alkohol og kokain. Onsdag kveld kjørte jeg til skiskole på Trysil.

Han hevder at han ikke tok kokain etter natt til onsdag og fram til han kjørte til og fra Trysil.

– Jeg kjørte godt over 200 kilometer i timen i 80-sonen og var i tillegg dum nok til å filme det med mobiltelefonen. Jeg kunne skadet andre med bilkjøringa mi, og det skremmer meg, den faren jeg utsatte andre for.

Politet fant 40.000 kroner i bilen.

Les også Lest kommentaren? Nå er det ikke artig lenger

Petter Northug under fredagens pressekonferanse i Trondheim. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Flaut og forkastelig

– Hjemme hos meg fant politiet kokain og sovemedisin. Det ene brukte jeg for å få kick, det andre for å roe meg. Det er flaut, forkastelig, og jeg er lei meg for det jeg har gjort, avsluttet han med, før det kom spørsmål fra den frammøtte pressen.

Northug avviser at han har solgt narkotika.

På spørsmål om hvorfor han har havnet i en situasjon med rus, svarte han:

– Jakten på ny spenning. Jeg har kanskje ikke funnet min posisjon etter at jeg la opp og har søkt sånne midler på jakten etter spenning.

– Det har vært brukt kokain og dop under perioder med hard festing i periode. Den hardeste perioden var i fjor sommer.

– Er du avhengig?

– Jeg føler jeg har et problem når jeg føler et sug etter det når jeg drikker alkohol.

I 2014 ble han tatt for fyllekjøring og slo tilbake med gull i Ski-VM.

– Hva er motivasjonen din for å reise deg nå?

– Motivasjonen er å få livet på stell.

Han sa at han har oppsøkt og vært i «feil miljø».

Ble stoppet av politiet

Det var sist fredag at den tidligere skistjernen fortalte på sin Instagram-konto at han ble stoppet av politiet i en fartskontroll kvelden før og at det ble funnet en mindre mengde narkotika – kokain – hjemme hos ham.

Northug ble tatt for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen på E6 mellom Dal og Mogreina på Romerike.

En uke senere forteller han med egne ord om hendelsen som har fått politiet til å sikte ham for oppbevaring av narkotika, kjøring over fartsgrensen og kjøring i ruspåvirket tilstand.

Fredagens pressekonferane er kun en fellesseanse. Northug vil ikke gi individuelle intervjuer.

Dette var meldingen Northug la ut på Instagram fredag kveld i forrige uke: