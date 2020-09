Helomvending i Messi-dramaet: Superstjernen fortsetter i Barcelona

I over en uke har Lionel Messis konflikt med Barcelona vært fotballens store snakkis. Nå er det klart at han blir værende.

Barcelona-fansen får likevel se Lionel Messi feire mål også kommende sesong. Foto: Albert Gea, Reuters

Det ble klart fredag kveld i et eksklusivt intervju med Goal. Messi har en kontrakt med Barcelona som varer til 30. juni 2021.

– Jeg kommer til å fortsette i Barca og holdningen min kommer ikke til å endre seg, uansett hvor mye jeg har hatt lyst til å forlate klubben. Jeg skal gjøre mitt beste, sier Messi.

Kaoset har rådet i storklubben den siste tiden. Forrige måned ble det bråstopp i Champions League etter 2–8-tap for Bayern München i kvartfinalen. Dermed var det duket for nok et trenerskifte på Camp Nou.

Men den virkelige krisen oppsto da ikonet Messi sa at nok var nok etter nesten to tiår i klubben. 25. august ga argentineren offisielt beskjed om at han ville bort. Sjokket ble større av at han i tillegg krevde å få gå til ny klubb vederlagsfritt.

Fakta Lionel Messi Fullt navn: Lionel Andrés Messi Cuccittini: Alder: 33 år (født 24. juni 1987 i Rosario i Argentina) Høyde: 170 cm Debuterte for Barcelonas A-lag 16. oktober 2004 Antall kamper: 731 (alle turneringer) Antall mål: 634 Har vunnet spansk 1. divisjon (La Liga) ti ganger med klubbe Har fire titler i Champions League Har spilt 138 landskamper for Argentina, men har ingen titler Har vunnet Gullballen seks ganger (senest i 2019) Les mer

Lionel Messi rystet Barcelona da han i forrige uke krevde å få forlate klubben. Foto: Manu Fernandez, Reuters

Uenige om kontrakten

Messis avgjørelse fikk det til å koke i Barcelona. Fansen hadde aldri forestilt seg et slikt scenario. På styrerommet ble det umiddelbart hektisk aktivitet.

33-åringen, som svært mange anser som verdens beste spiller, mente en klausul i kontrakten ga ham anledning til å bryte samarbeidet og gå gratis. Men det benektet Barcelona.

Storklubben viste til at fristen for klausulen løp ut 10. juni og at utkjøpssummen lyder på svimlende 700 millioner euro (7,4 milliarder kroner). Selv hevdet Messi at den særegne klausulen fortsatt gjaldt siden sesongen først ble avsluttet i august på grunn av koronapandemien.

Her kysser Lionel Messi pokalen etter at Barcelona slo Juventus 3–1 i Champions League-finalen i 2015. Foto: Martin Meissner, AP

– Brutalt drama

I intervjuet med Goal sier Messi at han ble såret av at folk trodde han ville ta Barcelona til retten for å forlate klubben. Han understreker at han aldri ville gjort noe slikt, og at det derfor blir umulig for han å dra før 2021.

Superstjernen står fortsatt ved at han var i sin rett til å dra vederlagsfritt.

Han trekker frem stortapene mot Roma, Liverpool og Bayern München som grunner til at han ønsket å bytte klubb.

– Da jeg fortalte om ønsket mitt til min kone og barna, var det er brutalt drama. Hele familien begynte å gråte, barna mine ønsket ikke å forlate Barcelona eller bytte skole. Men jeg så forbi det. Jeg ønsker å konkurrere på det høyeste nivået, vinne titler og kjempe i Champions League. Du kan tape eller vinne der, for det er veldig vanskelig, men du må være konkurransedyktig, sier Messi.

Møtte ikke på trening

Messi-dramaet tiltok i styrke da stjernen også uteble fra treningsfeltet tidligere i uken. Han dukket ikke opp da Barcelona-troppen ble testet for koronaviruset sist søndag.

Onsdag morgen kom Jorge Messi til den katalanske storbyen for å snakke med klubbledelsen. På flyplassen ble Lionel Messis far og agent omringet av journalister og fotografer etter å ha reist i privatjet fra Argentina.

Før møtet som angivelig var med klubbpresident Josep Maria Bartomeu, sa Jorge Messi til avisen Deportes Cuatro at det ser vanskelig ut for sønnen å fortsette karrieren i Barcelona.

– Vanskelig å bli? spurte reporteren.

– Ja, lød svaret fra agentpappaen.

Samtidig avviste han at det har vært forhandlinger mellom Messi-leiren og Manchester City.

Lionel Messi har vunnet La Liga ti ganger med Barcelona, men har ikke gått hele veien i Champions League siden 2015. Seks ganger er han blitt tildelt den prestisjetunge Gullballen.