Norske reaksjoner etter omstridt situasjon: – VAR-hysteri

NICE: Ikke overraskende har videodommerne (VAR) satt sitt preg også på årets mesterskap. Norges kamp mot Frankrike ble avgjort på et straffespark som ble idømt etter at dommeren så en situasjon på nytt på video.

Mest oppmerksomhet har imidlertid to andre tilfeller fått. Onsdag kveld ble Skottland sendt ut av VM etter 3–3 mot Argentina. Argentinernes siste mål kom etter en VAR-straffe, som de attpåtil bommet på først.

Gonzalo Fuentes, Reuters

Den ble imidlertid tatt om igjen fordi den skotske keeperen så vidt hadde forlatt målstreken før straffen ble tatt. Det samme skjedde i kampen mellom Frankrike og Nigeria. I begge tilfellene var det snakk om marginal bevegelse. Nye regler som trådte i kraft like før VM, sier at keeperen må ha minst én fot på streken når straffen blir tatt.

– Det er blitt litt VAR-hysteri, synes jeg. Rett skal være rett, men det er ekstra tungt når det er to straffebom hvor de har fått en ny sjanse bare fordi keeperen forlot mållinjen litt for tidlig, sier trener Martin Sjögren.

Han er i utgangspunktet tilhenger av at den nye teknologien blir tatt i bruk, men mener det spiller en for stor rolle nå.

Firkantet praksis

Lørdag spiller Norge åttendedelsfinale mot Australia, en kamp som kan bli avgjort med straffesparkkonkurranse. Målvakt Ingrid Hjelmseth har imidlertid ikke fått skrekken etter å ha sett to kolleger få gult kort og ny straffe mot seg for å gå for tidlig fra streken.

– Nei, det har jeg ikke. Jeg føler selv at jeg har rimelig god teknikk på straffer med å bevege meg sidelengs og ikke gå fremover. Men jeg synes det er synd å se så marginale situasjoner, hvor keeperen ikke har en fordel av å gå litt for tidlig, ende med ny straffe. Det er litt firkantet, sier Hjelmseth.

Hun mener skottenes keeper så redd ut på den andre straffen.

– Det må ikke ende med at folk nesten ikke tør å slenge seg i frykt for å bli utvist, sier Hjelmseth.

Hun mener det blir spennende å se om noen målvakter faktisk ender opp med to gule kort og utvisning hvis noen av VM-kampene går til straffesparkkonkurranse.

Fredrik Varfjell, Bildbyrån

Ikke ekstra fokus

Før pressetreffet torsdag ettermiddag hadde hun fortsatt ikke snakket noe med keepertrener Roger Eskeland om temaet. Veteranen tror det handler om at hun allerede er veldig bevisst på at den korteste veien til sidene går langs streken.

39-åringen synes nesten mer synd på spillerne som skal ta straffene i VM. Det tar nå ofte lengre tid fra forseelsen skjer til straffen faktisk blir tatt, fordi VAR skal sjekke om avgjørelsen var riktig. I tillegg tar dommerne seg tid til å presisere reglene til keeper og utespillere.

– Vi kan reglene. Det bør være unødvendig å si ifra, sier Hjelmseth.