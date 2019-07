Stolthet. Jeg tror det er den følelsen jeg sitter igjen med etter oppgjøret i Molde. Branns spillere kjempet som løver og de sto opp for hverandre. De så ut som et lag vi kan være stolte av. Den følelsen kom i grevens tid for oss Brann-supportere.

For midt mellom det kyniske og det kjedelig, mellom tap og trøndere, og mellom hjernevask og offentlig skittentøyvask, har det vært vanskelig å kjenne på stoltheten. Men nå kjenner jeg det, stolthet og glede.

Bård Bøe

Er det ikke rart? Det er nesten så jeg er mer fornøyd med Brann etter det ene poenget i Molde, enn de tre de fikk på hjemmebane mot Lillestrøm.

Det har ikke vært noen enkel uke for Brann. Tapet mot Ranheim var smertefullt, og den ydmykende cup-exiten ble fulgt opp av noen oppsiktsvekkende uttalelser av Bamba.

Plutselig kokte det rundt Brann, og prosjektet til trener Lars Arne Nilsen ble satt under lupen. Det ulmet.

Brann har sett bleke og blodfattige ut. Treneren måtte bevise at han fortsatt hadde kontroll på Brann-skuten. Med en ny smell ville enda flere satt spørsmålstegn ved Nilsens taktikk, disposisjoner og lederegenskaper.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kampen mot Molde handlet derfor om mer enn poeng. Den handlet om ære, om samhold, og om Nilsen kunne slå tilbake etter gjespet mot Lillestrøm og fadesen mot Ranheim.

Det klarte han, og det skal han først og fremst takke Håkon Opdal for. Han spilte kanskje sin aller beste kamp i Brann-trøyen. Oddingen sto rett og slett fantastisk i målet og avverget den ene etter den andre muligheten. Det er bare å bøye seg i støvet for innsatsen til keeperveteranen.

Suksessen i hans andre periode i Brann var ikke gitt på forhånd. Johansen er 10 år yngre enn Opdal, han kostet 2,5 millioner kroner mer enn Opdal og fikk en to år lengre kontrakt. Det sier seg selv at det var Johansen Brann skulle satse på, og det gjorde de også.

Eirik Holmen Johansen startet sesongen som Branns førstekeeper. Det skulle mye til for å skubbe han ut av laget, men Håkon Opdal klarte det, og etter en litt famlende start har han spilt seg stort opp. Nå er det ingen som snakker om at Brann har et keeperproblem.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Håkon Opdal er verdens beste keeper, men Molde er landets beste hjemmelag. Før denne serierunden hadde ingen lag tatt poeng på Aker Stadion. Kampen luktet Molde-seier lang vei, men etter en svak første omgang kjempet Brann seg heroisk inn i kampen.

Brann forsvarte seg godt og fikk mer og mer kontroll. Samtidig seg luften sakte, men sikkert ut av Molde-ballongen. Det måtte både én og to straffer til før de klarte å utlikne.

På slutten kunne Brann tatt med seg alle poengene hjem. Både Kristoffer Løkberg og Veton Berisha hadde store muligheter – og Berisha skulle hatt straffe da han kom alene med keeper – men det ville seg ikke.

Brann skal likevel si seg fornøyd med både resultat og innsats. Det er slik vi vil se Brann, et lag som virkelig kjemper. Da tåler vi supportere det meste.

Jeg vil ikke se for mye fremover, for vi vet aldri hva som venter bak neste Brann-sving, jeg bare konstatere at som at Brann-supporter trengte jeg virkelig denne jerntabletten av en kamp.