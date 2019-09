Profilert norsk bokser bekrefter: – B-prøven positiv

Norges Bokseforbund gikk ut med en pressemelding 4. september om at en av landets mest profilerte boksere hadde testet positivt på en dopingprøve.

Kort tid etter ble det bekreftet at det gjaldt Hadi Srour. Stoffet 23-åringen testet positivt på var EPO. Han har hele tiden hevdet sin uskyld.

Nå bekrefter han i et innlegg på Facebook at også B-prøven er positiv.

– B-prøven kom tilbake positiv i dag, skriver han.

Under pressekonferansen i starten av september uttalte Srour at han kommer til å legge opp dersom B-prøven er positiv. Det er foreløpig usikkert om han nå vil fortsette karrieren.

– Hardeste kampen i min karriere

I innlegget hevder Srour fortsatt at han ikke har tatt stoffet.

– Den siste uken troner alene øverst som den lengste og hardeste kampen i min karriere, skriver han videre.

Han er tilknyttet det tyske promotorselskapet Team Sauerland. Han signerte en avtale i millionklassen med dem i april. Da uttalte han til VG at han siktet mot OL i 2020. Han bokser både på amatør- og proffnivå.

Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Anklaget for meldepliktsbrudd

VG skriver at både Srour og Norges Bokseforbund har bekreftet at han også er anklaget for å ha brutt meldeplikten.

Meldeplikten går ut på at utøvere må informere om hvor de bor, trener, om samlinger og konkurranser. Bryter man meldeplikten tre ganger i løpet av ett år regnes det som brudd på dopingbestemmelsene.

Det er datasystemet ADAMS som brukes av utøverne til å fortelle hvor man til enhver tid befinner seg.

– To av advarslene handler om at jeg var forsinket en til to timer med å legge inn generell informasjon på ADAMS, har bokseren tidligere uttalt til VG.