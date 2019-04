Pappa Solskjær feirer 75-årsdagen på Old Trafford: – Et eventyr han ikke kunne si nei til

Sammen med en rekke familiemedlemmer sitter den tidligere bryteren (seks NM-titler) ringside på Old Trafford. Skulle Ole Gunnar (46) vinne kampen med sitt lag, vil det være hans desidert største bragd som fotballtrener.

Nylig fikk han managerjobben permanent med en avtale på vel tre år Total lønn for perioden skal være cirka 270 millioner kroner.

Faren kaller hele karrieren til guttungen et «eventyr».

– Når han fikk den forespørselen, så var det stort for ham. Det er det han har gått og drømt om. Etter at han sluttet som aktiv, så har han hele tiden sagt at «en dag skal jeg bli manager i United». Det (tilbudet) kom vel litt tidlig på ham, men han kunne jo ikke si nei når forespørselen kom, sier pappa Øivind til NTB.

– Så det er klart det er stort. Vi synes jo at dette er topp vi og.

Terping

Han snakker om sønnens fotballeventyr mens han står på en fotballøkke, Torsketrøa-banen, rett ved der Ole Gunnar vokste opp.

– Her trente han mye. Vi så alle tippekampene vi kunne sammen på TV på den tiden, og om ikke været var for dårlig, så gikk Ole Gunnar hit alene enten lørdag eller søndag og trente på triks og skudd han hadde sett på TV-en, sier han.

– Han var hele tiden ute etter å lære noe nytt. Det er jo egentreningen han har gjort som førte ham dit han havnet.

Faren levde tøft som bryter. Det måtte til for å pine seg ned i vekt for å klare 57-kilosklassen gang etter gang.

– Siste uken før stevner levde jeg ofte på en appelsin og litt kavring hver dag. Jeg var sulten hele tiden, sier Øivind Solskjær.

Viljestyrken ser ut til å være nedarvet til sønnen. Solskjær junior er mye et produkt av uendelige repetisjoner på treningsfeltet.

FÅTT MED DEG DENNE? Solskjær på tribunen da Barcelona vant toppkamp

JON SUPER / REUTERS / NTB scanpix

To

Solskjær ble kjøpt til United sommeren 1996 etter to flotte mål mot Aserbajdsjan i en VM-kvalifiseringskamp. Han ble en storsuksess i England, mye som innbytter med en helt egen evne til å score.

– Han var halvannen sesong i Molde før forespørselen fra United kom om at de ville at han skulle komme over. Dette er jo et eventyr, sier pappa Øivind til NTB.

Barcelona er storfavoritt til å gå videre til semifinalen. Returoppgjøret på Camp Nou spilles tirsdag neste uke. United slo ut Paris Saint-Germain i forrige runde.

Onsdag støter Øivind Solskjær kanskje også Ole Gunnars «reservepappa» Alex Ferguson på tribunen. Han skal ha vært svært sentral da United hentet sønnen fra Molde rett før jul i fjor.

(©NTB)