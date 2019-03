Kopierte storesøsters NM-bronse på samme distanse 10 år senere

Svendsen som fylte 29 år tidligere i uka (mandag) gikk sitt kanskje livs tremil under NM del 2 på Lygna der hun gikk inn til bronse på tiden 1.26,09. Therese Johaug sikret gullet på tiden 1.21,48, 1 minutt og 38 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg.

Det skjedde utrolig nok 10 år etter storesøster Sara Svendsen (38) gikk inn til bronse på samme distanse under NM del 2 på Røros. Da var storesøster Sara 28 og hun tok bronse kun uker før hun fylte 29, så likhetene mellom de to bragdene er veldig lik.

– Å ja, er det 10 år siden, flirer storesøster Sara Svendsen, som fulgte løpet klistret til TV-skjermen hjemme i Tromsø.

– Jeg sto den siste mila. Jeg var så nervøs. Det var et kjempeflott løp og veldig bra gjort. Veldig fortjent. Jeg unner henne dette veldig, sier Sara Svendsen.

Bronse i lag i 2009

Samme året, i 2009, var Anna med å sikre stafettbronse sammen med storesøster Sara og lagveninne Agnetha Åsheim. Det skjedde to år etter tvillingsøster Frida hadde vært med å vinne NM-bronse med storesøster Sara og Agnetha Åsheim. Svendsen og Åsheim var også på laget som i 2007 sikret NM-bronse.

I 2008 sikret storesøster Svendsen den første individuelle medaljen i NM for kvinner da hun tok sølv på langdistansen (56 kilometer), kun slått av Therese Johaug, som i år altså vant igjen. Nå kan lillesøster Anna endelig glede seg over å være den andre i familien som tar individuell NM-medalje. Det skjer altså 10 år etter storesøsters siste NM-medalje, på samme distanse.

Storesøster Sara, som altså sikret tre stafettbronser og individuelt sølv og bronse, håper nå lillesøster Anna kan tangere eller ta «familierekorden».

– Det er Annas første individuelle medalje. Hun har tatt store steg i år og vist at hun har noe helt i toppen å gjøre. Jeg har ikke noe i mot om hun tar familierekorden nå. Hun går utrolig fort på ski, har god teknikk og virkelig tatt steg, skryter stoøresøster Sara.

– Revansje

Anna Svendsen var naturlig nok i ekstase etter løpet.

– Jeg er veldig fornøyd. Det her var stort. Gøy å avslutte sesongen på en god måte. Jeg viste at tremil klassisk passer meg bra, men man vet aldri på tampen. Absolutt gøy å få til dette nå. Sesongen har vært en stor opptur og dette gir masse motivasjon til videre satsing. Jeg gleder meg allerede til neste år, sa Anna Svendsen i et direktesendt intervju med NRK etter målgang.

Storesøster Sara menner lillesøsteren fikk en revansje etter hun ikke fikk være med til minitouren i Canada i verdenscupen, der Svendsens spesialdistanse klassisk sprint sto på plakaten.

– Hun har hatt en veldig god sesong, og avslutte på en slik måte, er bare fantastisk. Hun var nok litt skuffet etter hun ikke fikk være med på Canada-touren, så dette ble nok en liten revansje. Hun har vært flink til å holde motivasjonen oppe og trent bra her hjemme , så jeg unne henne dette veldig, sier Sara Svendsen, som nå lover kake til lillesøster kommer hjem.

– Det er bare å hive seg i bakinga nå, smiler storesøsteren.