Chat med Ronny Bratten under Tromsø-Lillestrøm

TIL møter sin gamle erkefiende Lillestrøm på Alfheim.

Tromsø IL ligger utsatt til på tabellen og etter å ha fått juling på Lerkendal forrige søndag, må det andre takter til når Lillestrøm SK kommer til Alfheim.

TIL og LSK har gjennom årene utviklet en ganske omfattende gjensidig antipati, som muligens stammer fra TILs første sesong i toppserien. TIL berget plassen med et nødskrik, etter å ha blant annet slått serievinner LSK hjemme, og tok som kjent sitt første cupgull med 4–1.

Dette er imidlertid vann under broen for lenge siden. Det knytter seg spenning til om Solskjær-eleven Aidan Barlow skal starte kampen for TIL etter utlånet fra Manchester United, mens Lillestrøm muligens ikke gjør de helt store forandringene etter seieren mot Mjøndalen.

Send inn kommentarer og spørsmål til Ronny Bratten på Alfheim fra kl. 1645. Kampstart kl. 18.