Viking-aktuell keeper hardt ut mot egen klubb: – De skal få angre

Torsdag kom nyheten om at Sondre Rossbach (24) har signert en ny langtidskontrakt med Odd. For keeperrival Egil Selvik (22) var det meget dårlig nytt.

Aftenbladet meldte torsdag at Viking kan være et alternativ for keeperen med en fortid i Sandnes Ulf og Nest-Sotra.

– Selvik er mer enn god nok til å spille i Eliteserien, men vi klarte ikke å få til en overgang til Glimt før sesongen. Odd ville ikke selge. Nå som Sondre Rossbach har signert ny fireårskontrakt, vil det være veldig interessant for Selvik dersom en så stor og lokal klubb som Viking kommer på banen, sier spillerens agent Imad El Hammichi til Aftenbladet.

Til Sandnesposten sier keeperen at han nå ikke ser for seg noen framtid i Odd.

– Det er et ganske tydelig signal fra klubben når de signerer ny kontrakt med Sondre. Jeg er ikke med i planen deres. Med en gang jeg vite at kontrakten var signert tenkte jeg at jeg er ferdig i Odd, sier Selvik til Sandnesposten.

Stor interesse fra Glimt

Som Varden omtalte i vinter var flere klubber interesserte i Selvik, deriblant serieleder Bodø/Glimt. Klubben kom også med minst to bud på keeperen.

– Jeg kunne vært med på å kjempe om gull i Eliteserien. Det skulle jeg gjerne ha vært. Det at serielederen legger merke til meg og vil kjøpe meg tar jeg med meg. Det betyr at jeg har gjort mye rett og holder et godt nivå, sier Selvik.

– De skal få angre

Han har allerede pratet med Odds keepertrener om situasjonen han står i. Nå skal han ta en prat med ledelsen og håper på en løsning allerede i september.

– De skal få angre på at de ikke har brukt meg mer, sier Selvik.

Sondre Rossbachs nye kontrakt strekker seg ut 2024.

Dette sier sportssjefen

Odds avgjørelse om å signere ny kontrakt med Sondre Rossbach falt andrekeeper Egil Selvik tungt for brystet. Sportssjef i Odd, Tore Andersen, sier at det fortsatt er klubbens ønske at sistnevnte blir førstekeeper når Rossbach reiser.

– Da vi så etter en arvtager til Sondre var vi ute og leitet, og fant Egil fordi han var en ung og lovende keeper. Det er han fremdeles. Vi skrev en lang kontrakt med Egil, for meningen er at han er den som blir hovedkeeper når Sondre drar et annet sted, sier Andersen til TV 2.

Andersen forklarer bakgrunnen for forlengelsen med Rossbach på følgende måte:

– Sondres kontrakt ville gått ut sommeren 2021, og vi ønsker å være i forkant når det kommer til forlengelser av kontrakter. Det betyr ingenting i forhold til det ene, eller det andre. Vi som klubb ønsker å ha spillere på lange kontrakter, da det gir oss forutsigbarhet i stallen og mulighet for å selge dersom det blir aktuelt og alle partene er enig, sier Andersen til TV 2.

