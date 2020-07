Den hemmelige avtalen skapte sinne. Nå kommer Ferraris mektige sjef med en innrømmelse

Ferrari-sjef Mattia Binotti innrømmer at regelendringer har påvirket lagets bil negativt - og hinter med det til at det hemmelige forliket med Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) fikk konsekvenser for laget.

Mattia Binotto er sjef for Ferraris Formel 1-lag. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Formel 1-sesongen skulle opprinnelig begynt 15. mars. Noen uker før avlysningen av Australia Grand Prix og koronavirusets fremmarsj i store deler av verden, kom en nyhet som vakte reaksjoner.

Det internasjonale motorsportforbundet (FIA) hadde etterforsket motoren Ferrari hadde på sine biler forrige sesong, da de karakteristiske røde bilenes hastighet skapte debatt store deler av sesongen.

I etterkant etterforsket FIA om Ferraris motor brøt med reglene. Det var resultatet av denne etterforskningen flere reagerte på.

For i slutten av februar ble det offentliggjort at de to partene hadde inngått et hemmelig forlik. Det var ikke resten av lagene eller Formel 1-fansen spesielt fornøyde med.

– Det får en til å lure på hva som er i avtalen. Hva består den av? For i våre hoder er jo åpenbart en bil enten lovlig eller ulovlig? undret Christian Horner, sjefen for Red Bulls Formel 1-lag, ifølge ESPN.

– Vi har måttet tilpasse oss

Horner var langt fra den eneste som var irritert, men så tok koronapandemien over oppmerksomheten. Flere løp ble avlyst og mange utsatt.

Nå er sesongen i gang, men etter to løp i Østerrike har praten om forliket igjen blusset opp. For det fremstår som åpenbart at Ferrari-bilene er vesentlig saktere sammenlignet med forrige sesong.

Og mange tror dette kan ha noe med forliket å gjøre. Kan Ferrari ha blitt tvunget til å gjøre endringer på bilene sine?

Nå kan Ferrari-sjefen Mattia Binotto ha hintet til at Ferrari måtte gjøre endringer på motoren. Både som følge av etterforskningen - og som følge av andre regelendringer.

Disse endringene kan ha ført til at de er tregere enn konkurrentene på de lange strekkene.

– Etter i fjor har en del av FIAs tekniske direktiver blitt sluppet og klargjort noen områder av regelreguleringene. Vi har måttet tilpasse oss som følge av dem. Jeg tror ikke det gjelder kun Ferrari. Når jeg ser bilenes kraft denne sesongen, tror jeg flere av produsentene har måttet tilpasse seg, sa Binotti på fredag, ifølge Autosport.

– Vi har i hvert fall måttet tilpasse oss i Ferrari. Som et resultat av det, har vi mistet noe av hva vi hadde, la Binotto til.

Han mente fortsatt at noe av regelverket må gjøres tydeligere.

Ferrari-sjåfør Charles Leclerc hadde blant annet en rekke på fire strake pole positions forrige sesong. Etterpå har det gått saktere. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Etterlyser åpenhet

FIA har sagt seg villige til å offentliggøre detaljene i forliket, men dette har ikke Ferrari sagt seg enig i. Dermed er fortsatt det hele en hemmelighet.

– Svaret er ganske enkelt. Først og fremst var det ingen regelbrudd. Ellers ville vi blitt diskvalifisert, har Binotto sagt tidligere.

Hans argumenter for å ikke offentliggjøre det var at Ferrari da måtte frigitt detaljer om designet på bilen. Det ville ingen gjort, mener han.

Viasats Formel 1-kommentator Atle Gulbrandsen er enig med dem som ønsker at detaljene fra forliket kommer ut til alle.

– Vi vet veldig lite om hva som har skjedd. Det burde vært mer åpenhet rundt det. Hva har egentlig skjedd her? Og hvorfor endte det med forlik?

– Man kan se på dette fra to ståsteder og tenke at det ble forlik fordi Ferrari gjorde noe ulovlig. På en annen side kan det kun ha blitt forlik fordi FIA ikke hadde noen beviser på det. Så da vet man ikke, men noe har skjedd. Det er åpenbart at ferrariene ikke gjør det så bra som i fjor, fortsetter Gulbrandsen.

Red Bulls lagsjef Christian Horner er en av mange som ønsker at detaljene bak forliket offentliggjøres. Foto: ANTON VAGANOV / Reuters

Takket nei til Netflix-serie

Flere, inkludert Mercedes-sjefen Toto Wolff, har ment at både Formel 1-sporten og Ferrari ville tjent på å gi slipp på hemmeligholdet.

Gulbrandsen forklarer at det er langt fra utypisk at Ferrari holder kortene tett til brystet.

– Ferrari er jo litt av gamleskolen, sier han.

Kommentatoren påpeker at Ferrari (sammen med Mercedes) takket nei til å bli fulgt tett da Netflix filmet første sesong av den ekstremt populære «Drive to Survive»-serien.

– De var litt redde for å avsløre hva som skjedde bak kulissene. Så ble serien en så stor suksess at de og hengte seg på.

Både Mercedes og Ferrari var med da sesong to av serien ble spilt inn.

Koronapandemien endret Formel 1-kalenderen drastisk. For øyeblikket er det kun planlagt ti løp, men det kan bli flere. Det kjøres også flere løp på de samme banene. Charles Leclerc tok sesongens eneste Ferrari-pallplass så langt i sesongåpningen i Østerrike.

Både han og lagkamerat Sebastian Vettel måtte imidlertid gi seg da løp nummer to ble kjørt samme sted forrige helg. Da ble Ferrari-duoen felt etter å ha kollidert med hverandre.

Denne helgen kjøres det på Hungaroring i Budapest. Der starter Vettel fra femteposisjon, med Leclerc på plassen bak, i søndagens Grand Prix.