Caroline Graham Hansen: – Kjempestemning med så masse publikum

NORGE – NORD-IRLAND 6–0:

JÅTTÅVÅGEN: Norge fikk sitt første mål før det var spilt tre minutter, dermed var trenden satt for kampen. Og anført av en meget opplaget Caroline Graham Hansen ble det bare enveiskjøring og virkelig en underholdende kamp for publikum.

– Vi fikk kampen inn i vårt spor helt fra start, og jeg følte virkelig vi fikk vist oss frem på en meget god måte i denne kampen, sier en litt kald Graham Hansen en stund etter kampslutt.

Selv om det var minusgrader, så følte ikke spillerne at det var merkbart ute på banen med den utrolige støtten de fikk fra over 6700 tilskuere.

– Stort å spille her

Hun legger ikke skjul på at det var ekstra gøy å spille på SR-Bank Arena med så masse folk og liv på tribunen.

– Virkelig moro for oss spillere med så enormt trykk fra tribunene. Det hjalp veldig godt, og dette var utvilsomt viktig for kvinnefotballen. Jeg må si at det var imponerende mange som hadde kommet hit en så kald fredagskveld, forklarer hun.

– Det er jo ekstra gøy for oss spillere også når vi lykkes med så mye som vi gjorde i denne kampen. Seks mål i en landskamp er jo ikke verst, mener hun.

Burde hatt bedre effektivitet

At Norge produserte godt over 20 målsjanser i løpet av kampen forklarer det aller meste om overlegenheten. Gjestene fikk en målsjanse tidlig i kampen, siden var det full stopp for dem.

– Vi scorer seks fine mål, men burde helt klart puttet på flere. Men for all del, vi klager ikke når vi vinner 6–0. Effektiviteten kunne likevel vært bedre fra vår side, uten at jeg tror at tilskuerne var misfornøyd med slik det endte, understreker hun.

Etter kampen tok de norske spillerne seg god tid til å takke publikum, gi selfier og drakter til dem.

– Vi merket ikke så veldig mye til at det var minusgrader mens vi tok runden til de som ønsket selfier. Men nå etterpå kjenner jeg det skal bli godt med en varm dusj.

– Heldigvis varmet spillet og resultatet godt. Det er jo herlig å avslutte landslagssesongen nå i høst med en solid seier, smiler Caroline Graham Hansen.