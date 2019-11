Linda Hofstad Helleland går hardt ut mot Tom Tvedt i ny bok

Tidligere kulturminister og WADA-topp Linda Hofstad Helleland (H) gir i boken «Ren idrett, skittent spill» et innblikk i deler av det konfliktfylte samarbeidet hun hadde til daværende idrettspresident Tom Tvedt.

Det har ikke lyktes Aftenbladet å få kommentarer fra Tvedt.

Åpenhetsdebatten

I boken forteller Helleland om åpenhetsdebatten som fikk vind i seilene i 2016 anført av VG-omtale knyttet til pengebruk og begrenset innsyn i den.

Her følger et utdrag:

Hellelands grunnholdning var at ressursbruken i Norges idrettsforbund (NIF) ikke burde holdes hemmelig.

«Idrettslederne mente at det handlet om personvern og beskyttelse av ansatte, men nå ble det skapt et inntrykk av at idrettslederne hadde noe å skjule, og det var ikke bra. Jeg var bekymret for at manglende åpenhet kunne skape mistillit fra frivillige på grasrota i norsk idrett. Det var også viktig at sponsorer av norsk idrett hadde tillit til hva pengene ble bruk til. Stoppet sponsorene overføringene, ville det få følger for idrettsaktiviteten rundt om i Norge.»

NIF-ledelsen ble invitert til et møte i Kulturdepartementet for å drøfte hvordan åpenhet skulle praktiseres. Helleland ba om en plan for hva de ville gjøre.

«Ledelsen i idrettsforbundet stilte med én kvinne og fem menn, deriblant idrettspresident Tom Tvedt. De hadde med en stabel med rapporter og dokumenter som de delte ut til journalister som ventet utenfor regjeringsbygningen. I dokumentene lå årsrapporter, men ingen oversikt over hvordan midlene var disponert.»

Helleland mente at NIF hadde en fin mulighet til å sette åpenhet på dagsorden og være gode rollemodeller for resten av idretten, men opplevde at de ikke hadde samme oppfattelse av åpenhetsbegrepet.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun ba om konkrete tiltak og fikk det av NIF, som ifølge Helleland ikke var innstilt på å gjøre prinsipielle endringer.

«Offentligheten kunne få innsyn i disposisjonene, men bare til idrettspresidenten og generalsekretæren. Forbundet ville sette ned et utvalg for å se på sin praksis. Jeg mente det ikke var nok. I hele samfunnet stilles det større krav til åpenhet. Nå hadde åpenhetsdebatten nådd toppen av norsk idrett. Hvorfor forberedte ikke idrettsforbundet seg til dette øyeblikket? De måtte jo vite at det ville komme?»

Åpenhet skulle gjelde på bilagsnivå fra den 1. januar 2017, men Helleland oppfordret forbundet om å vise åpenhet med det samme.

«Jeg sov et par timer på kontoret før jeg sendte brevet til idrettsforbundet neste morgen. Svaret skuffet meg. Forbundet ville ikke etterkomme kravene», heter det i boken.

«Idrettsledelsen ble til slutt tvunget til å vedta full åpenhet, ikke minst etter press fra egne lokale tillitsvalgte som opplevde en uholdbar situasjon.»

Marie von Krogh

Kald «dopingkrig»

I september 2016 hadde Helleland invitert Antidoping Norge og NIF til et møte.

Den daværende kulturministeren ville presentere et forslag til en felles nordisk uttalelse som tok til orde for å gi Verdens antidopingbyrå, WADA, utvidede fullmakter.

«Jeg mente at vi stod sterkere sammen om vi klarte å enes om et felles opprop. Antidoping Norge ble begeistret for ideen. Derimot virket Norges idrettsforbunds president, Tom Tvedt, lunken i møtet, uten at jeg skjønte hvorfor. Kanskje var han redd for hva IOC ville mene. Å gi WADA mer makt var ikke populært blant OL-sjefene i Lausanne.»

Helleland beskriver at hun sendte et forslag med åtte punkter til Antidoping Norge og så til NIF, som svarte etter fem dager.

«De hadde fjernet det mest sentrale poenget, som handlet om å gi WADA muligheten til å sanksjonere mot idrettsorganisasjoner og antidopingbyråer som jukser. Jeg ble overrasket og tenkte at vi måtte trekke uttalelsen, for her stod vi langt fra hverandre.»

Helleland, som i dag sitter i næringskomiteen på Stortinget for Høyre, forklarer at Tvedt noen dager senere reiste til Finland for å møte sine nordiske kolleger.

Med i bagasjen var forslaget som Tvedt ifølge Helleland ville presentere med endringer han selv hadde gjort.

Dette fikk hun vite ved en tilfeldighet da en NTB-journalist ville høre hva Kulturdepartementet mente om forslaget.

Mistenkte at Idrettsforbundet løp ærender for IOC

«I journalistens e-post så jeg en korrespondanse som journalisten hadde hatt med idrettspresidenten, der Tvedt påstod at han hadde utarbeidet forslaget på vegne av forbundet. Denne korrespondansen var ikke ment for mine øyne. Det var pinlig for idrettsforbundet. Igjen mistenkte jeg at Norges idrettsforbund løp ærender for IOC, og det minnet meg om hendelsen på Lillehammer da jeg prøvde å få til en felles uttalelse på vegne av de nordiske ministerne.»

«Dopingbrevene som har ført til kald krig», skrev VG.

Tvedt mente ifølge boken at departementet måtte ha misforstått og at saken var oppkonstruert.

«Jeg ble opprørt. Det hadde aldri vært noen misforståelse», forteller Helleland i boken.

«Tvedt hadde gjort endringer i vårt dokument, som svekket uttalelsen fra Kulturdepartementet og Antidoping Norge. Jeg ringte styreleder i Antidoping Norge, tidligere statsråd og KrF-politiker Valgerd Svarstad Haugland, for å høre hvordan hun hadde opplevd prosessen. Hun gikk ut og bekreftet Kulturdepartementets versjon av saken.»

Helleland er ifølge forlaget ikke tilgjengelig for intervju før boklanseringen i 13-tiden i Oslo torsdag.