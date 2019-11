– Når livet går mot slutten, orket jeg ikke å tenke på hva som skulle skje med disse bildene. Jeg ville ikke at de skulle havne på søppeldynga, sier 80-åringen, som er født samme dag som 2. verdenskrig brøt ut.

Torsdag leverte han over hundre tusen bilder til Norges Volleyballforbund i form av negativer, lysbilder og en harddisk med digitalbilder.

De første bildene ble tatt for 60 år siden.

Var alltid til stede

– Det er en skatt vi skal ta godt vare på, sier president Eirik Sørdahl i Norges Volleyballforbund.

Han legger til at forbundet skal sørge for at Wardenærs dokumentasjon skal bli behandlet på en ordentlig måte.

Volleyballens hoffotograf har vært på treninger, kamper, innendørs, utendørs, på sandvolleyball, NM, EM, VM og OL.

– Ja, jeg fikk dra til OL i Montreal 1976 også, og det var stort, selv om jeg kom inn bakveien, sier mannen som fikk akkreditering via OL-komiteen den gangen.

På den tiden kjente han noen i det canadiske forbundet, og han var en av de få som slapp innenfor de vantene som var satt opp rundt banen. Den gangen var det kun innendørslag som var med, sandvolleyball hadde sin OL-debut i Atlanta i 1996.

De bildene nordmannen tok i Montreal, ble i mange år senere brukt til blant annet trenerkurs som Det internasjonale volleyballforbundet holdt.

Fakta: Raymond Wardenær Født: 3. september 1939 Bosatt: Ved Bislett Utdannelse: Adjunkt Bakgrunn: Jobbet i Norges Volleyballforbund fra 1973 til 2006. Var landslagstrener både for kvinner og menn, UK-sjef og forbundsdommer. Laget dommer- og trenerutdanning i forbundet. Instruksjonskonsulent, deretter informasjonskonsulent og redaktør i over 20 år for bladet Volleyballnytt. Aktuell: Har gitt bort over hundre tusen historiske volleyballbilder til forbundet Utmerkelse: Har fått kongens fortjenestemedalje for innsatsen for norsk volleyball og er æresmedlem i forbundet.

Startet på 50-tallet

Volleyball og fotografering har vært livet fra han selv begynte å spille for Oslo-klubben Varg på 1950-tallet til han var med å starte volleyballgruppen i OSI i 1965.

Som spiller ble det NM-sølv med OSI, som trener NM-gull med KSI. Wardenær har også vært landslagstrener for både kvinne- og herrelandslaget. Men det er gjennom de 33 årene som ansatt i Norges Volleyballforbund, deriblant også som redaktør av bladet Volleyballnytt, at han fikk utfolde seg.

Unge Wardenær kom som 13–14-åring med i denne klubben, som egentlig var en svømmeklubb, men der svømmeren Storm Jensen hadde fått beskjed om å ta med seg 11 kamerater fra klassen på Grünerløkka skole. Sånn begynte Wardenær med volleyball.

Det første bildet han husker, er fra Jordal i midten på 1950-tallet. Det var utendørs, boligblokkene utenfor Jordal sees i bakgrunnen da Synnøve Pedersen skal serve på trening.

Måtte følge utviklingen

Med et toøyd Flexaret-kamera i begynnelsen, via ulike speilreflekskameraer til et moderne speilløst digitalkamera i dag, har han alltid hatt et våkent øye på det som skjer på banen.

I de hjemlige verdensserierundene i Kristiansand og Stavanger kunne det bli 1000 bilder daglig.

– Jeg har til og med tatt bilder der jeg har fått ballen midt i trynet. Jeg husker motivet, for halve bildet var en ball og brillene mine ble ødelagt. Akkurat det skjedde da det ble spilt volleyball på en av øyene i Oslofjorden.

– Er det vemodig å gi bort bildene som har betydd så mye for deg?

– Ja, når du nærmer deg livets slutt, er det litt trist å tenke på at det skal bli slutt. Men bildene mine vil leve videre.

