Trøndere vant curlinggull i ungdoms-OL etter finaledrama

Grunde Buraas avgjorde da han med finalens siste stein slo ut steinen Japans skip Takumi Maeda hadde skrudd inn bak guarden og ble liggende i boet. Dermed tok Norge vinnerpoenget.

På det norske laget spilte Ingeborg Forbregd, Lukas Høstmælingen (skip), Nora Østgård og Buraas. Høstmælingen og Buraas er fra Lillehammer Curlingklubb, Forbregd fra Oppdal og Østgård fra Trondheim.

Det var en jevn finale der Japan to ganger utlignet norsk topoengsledelse, for de norske avgjorde i forlengningen.

Norge tok ledelsen 1–0 i 2. omgang og doblet den ved å «stjele» et poeng i 4. omgang. Japan slo tilbake med ett poeng i 5. omgang og utlignet ved å stjele et nytt poeng i den neste. Norge sikret to poeng i 7. omgang og ledet 4-2, men to japanske poeng i den siste ordinære omgangen etter storspill av Maeda sørget for fortsatt spenning.

Der hadde Buraas sistestein og utnyttet den på beste vis.

Norge gikk så vidt videre fra gruppespillet med 2.-plass i sin gruppe etter tre seirer og to tap. Deretter ble det 8–6 over Italia i kvartfinalen og 7–2 over Russland i semifinalen.

De andre øvelsene som ble avgjort torsdag var fellesstart på skøyter, begge med asiatiske vinnere. Motanaga Arito fra Japan vant mennenes finale, kinesiske Yang Binyu kvinnenes. Oddbjørn Mellemstrand ble nummer 12 blant mennene, Amalie Haugland nummer 13 blant kvinnene.

Thomas Lovelock, OIS via AP / NTB scanpix

Onsdag var det for øvrig norsk medaljerush i ishockey med to gull, sølv og bronse.

Forklaringen er at det i ungdoms-OL avvikles ishockeyturneringer med sammensatte lag. Patrik Dalen (Lørenskog) vant gull i klassen for menn sammen med spillere fra 12 andre land, det samme gjorde Nora Pollestad (Stavanger) i kvinneklassen.

Det ble medalje også til to andre Stavanger-spillere. Sander Selvær var med på laget som vant sølv for menn, Sebastian Aarsund på bronselaget.