Manchester City utestenges ikke fra Champions League

Det ble kjent mandag formiddag.

Styreformann Khaldoon Al Mubarak og manager Pep Guardiola feirer seriegullet i 2018. Foto: CARL RECINE / REUTERS

Mandag falt avgjørelsen «hele» fotballverden har ventet på. I februar ble Manchester City utestengt fra europacupene de neste to årene etter brudd på reglene om økonomisk fair play.

Avgjørelsen ble anket inn for Idrettens voldgiftsrett (Cas). Mandag formiddag, klokken 10.30, ble konklusjonen offentliggjort.

Der ble det kjent Manchester City slipper utestengelse. Dermed blir storklubben å se i Champions League også de neste årene.

– Jeg er litt overrasket. Jeg hadde trodd at det skulle ende med utestengelse, kanskje ikke to år, men i hvert fall ett. Samtidig vil det si at Manchester City har hatt et poeng, sier TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Klubben må derimot betale en bot på 10 millioner euro. Pengekravet kommer ikke på grunn av brudd av regelverket, men manglende samarbeid fra Manchester City.

Pep Guardiola er manager for Manchester City. Foto: Jason Cairnduff / REUTERS

Takker for utfallet

Cas konkluderte med at klubben hadde brutt paragraf 56 i Uefas regler om klubblisensiering og finansiell fair play. Det holdt derimot ikke til å utestenge klubben.

På klubbens nettside takker Manchester City paneldeltagerne for utfallet av saken.

– For Manchester City er dette utfallet ekstremt viktig. Både med tanke på spillerne de har, men også spillerne de eventuelt ønsker, sier Wikestad.

Uefa skriver i en pressemelding at de tar avgjørelsen om å redusere sanksjonene mot Manchester City til etterretning.

De peker også på at flere av de påståtte bruddene er foreldet i henhold til Uefas reglement, ettersom det skal ha skjedd for over fem år siden.

Fakta Manchester City Stiftet: 1880 Bane: Etihad Stadium (kapasitet: 55.097) Manager: Josep Guardiola Eier: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan Meritter, serietitler: 6 (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019) FA-cupen: 6 (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019) Ligacupen: 7 (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020) Cupvinnercupen: 1 (1970). Les mer

Tre scenarioer

Britiske medier skrev i forkant av mandagens dom om tre mulige scenarioer:

Den opprinnelige dommen blir stående.

Straffen blir redusert. De utestenges i ett år.

Manchester City frikjennes.

Lars Tjærnås, Aftenpostens fotballekspert, var i forkant av dommen klar på hvilke konsekvenser en utestengelse fra Champions League ville fått for klubben.

– Alt annet har de vunnet, nå er det den største scenen som gjelder. Om dommen fra CAS resulterer i utestengelse, tror jeg vi kommer til å se store forandringer i klubben i løpet av et års tid, sa Tjærnås.

Manchester City er fortsatt med i årets utgave av Champions League. Der ligger de an til å gå videre til kvartfinalene etter 2–1-seier borte mot Real Madrid i den første av to kamper.

– I mine øyne er City en av de to–tre største favorittene. Men det betyr i så fall at flere spillere har enda mindre grunn til å bli værende hvis de har oppnådd målet og ikke får en ny mulighet før det som for dem fortoner seg som en evighet, fortalte Tjærnås.