Molde alene på topp etter overtidsdrama

Molde så ut til å få sitt første poengtap og Start sin tredje strake 2-2-kamp, men i femte overtidsminutt satte Stian Gregersen inn Moldes vinnermål.

Stian Gregersen (nummer 6) blir omfavnet etter å ha blitt Molde-helt på overtid mot Start. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB scanpix

Det gjorde han etter en stygg keepertabbe av Start-keeper Amund Wichne, som satte seg selv ut av spill slik at Gregersen kunne gjøre 3-2 i tomt bur.

Brann avga sine første poeng for sesongen med 2-2 mot Aalesund, som tok sitt første poeng. Det betyr at Molde er alene på topp iallfall inntil Bodø/Glimt har møtt Rosenborg torsdag.

Etter at bortelagene herjet i første serierunde og hjemmelagene i den neste, var uavgjort dagens melodi onsdag. Tre av fem kamper med avspark 18.00 endte med poengdeling, og det holdt altså på å bli fire.

Magnus Wolff Eikrem leverte assist til begge Molde-målene som vendte til 2-1-ledelse ved pause i Kristiansand. Han var byttet ut da Starts innbyttere sørget for 2-2-målet som lenge så ut til å påføre Molde poengtap. Mathias Bringaker stanget inn et innlegg fra Sander Sjøkvist.

Holdt ikke

Daouda Bamba så ut til å holde liv i Branns seiersrekke da han vendte kampen mot Aalesund, etter at tabelljumboen ledet til pause takket være scoring av Niklas Castro. Først satte Bamba inn Petter Strands nesten ferdigscorede innlegg med låret. Så fikk han hjelp av Daníel Leó Grétarsson, som vippet ballen over egen keeper før Bamba kranglet den i mål.

Aalesund kom tilbake og utlignet ved Hólmbert Fridjónsson, fremspilt av Castro.

I likhet med Aalesund fikk rogalandslagene Haugesund og Viking årets første poeng med uavgjorte kamper. Haugesund kunne ha vunnet mot ubeseirede Kristiansund, men en stygg miss av keeper Helge Sandvik ga gjestene 2-2-målet. Han glapp et enkelt overlegg så Christophe Psyché kunne score i åpent mål.

– Det er vanskelig å forklare. Det var en så lett ball at jeg kanskje allerede tenkte på neste situasjon, sa Sandvig til Eurosport.

Hólmbert Fridjónsson setter 2-2 for Aalesund forbi Brann-keeper Ali Ahamada. Dermed fikk AaFK sitt første poeng og Brann sitt første poengtap. Foto: Svein Ove Ekornesvåg, NTB scanpix

Straffet

Viking ropte på straffespark fire ganger mot Mjøndalen, men fikk bare en sjanse fra 11-metersmerket. Den omsatte Veton Berisha i 1-1 og lagets første poeng.

Berisha og Tommy Høiland fikk hvert sitt gule kort for filming ved to av de andre straffesituasjonene, i en kamp der Shuaibu Ibrahim scoret for fortsatt ubeseirede Mjøndalen.

Andreas Hanche-Olsen og Hugo Vetlesen ga Stabæk 2-0 over Sandefjord. For tredje gang på rad fikk bærumslaget spille mot ti mann etter at en motstander ble utvist. Denne gang var det gjestenes Emil Pálsson. Stabæk er fortsatt ubeseiret, mens Sandefjord fikk sitt første tap.

