Dette venter i US Open: – Noen spillere murrer

Skjønt Norge har heller aldri hatt med to spillere i en majorturnering. Viktor Hovland (21) kvalifiserte seg først, Andreas Halvorsen (22) klarte det etterpå. Begge bor i USA.

Det som venter duoen er uten like. Sportssjef Øyvind Rojahn i Norges Golfforbund forteller om en helt spesiell turnering.

– Noen spillere murrer og mener at forholdene i US Open er helt urealistiske sier han.

Banen legges spesielt utfordrende, helt ekstremt. Greenen er så hard at hvis du ikke treffer, kan spilleren risikere at ballen triller 20–25 meter unna. Alt gjøres for å gjøre det vanskeligst mulig for spillerne.

Ord som brutal, meningsløs og et mareritt brukes om US Open. Spillerne er enige om at det er den tøffeste turneringen i verden, vanskelig å få poeng i.

Her er ni grunner til at det er slik.

Vil teste de tøffeste

Men hvorfor må det være slik, at banene som settes er så utfordrende og ikke i nærheten av det spillerne er vant til?

David Fay, en tidligere USGA-president, forklarer at årsaken er at arrangøren ønsker at turneringen alltid skal være den tøffeste i verden.

– Vi prøver å gjøre den hard og fair. Noen ganger er du nær en grense, andre ganger går du over grensen.

I den samme artikkelen heter det at hvis spillerne føler at grensen er nådd, så sier de ifra ganske høylytt.

Sandy Tatum, en annen tidligere USGA-president, ble en gang spurt om det var meningen at spillerne skulle bli flaue. Svaret var dette:

– Vi ønsker å identifisere dem.

Kom aldri så langt

Rojahn var selv proff i 12 år, men kom seg aldri til US Open. Turneringen starter i år 10. juni på Pebble Beach og varer til den 16. Banen, som ligger idyllisk til ut ved havet mellom San Francisco og Los Angeles, er en dyr perle. Det koster å spille der og å være tilskuer. Nordmenn som har tittet på hotellpriser, har fått hakeslepp.

Så er da også US Open kremen i dette sirkuset, der to norske 22-åringer er blant de 75 spillerne som får være med i hovedturneringen. Halvorsen klarte å komme med i den siste kvalifiseringen, da han kjempet om én av fem plasser i en turnering i Mexico for få dager siden. Han endte opp med en delt fjerdeplass etter å ha prestert ni under par i Newport Beach siste uke.

Viktor Hovland på sin side gikk seirende ut av det amerikanske amatørmesterskapet i 2018. Dermed fikk han plass i det gjeve selskapet.

Har gått egne veier

Det spesielle med de to nordmennene, er at de har valgt ulike veier i systemet. Hovland ble plukket opp av speidere fra highschool i USA da han deltok i EM. Han er fortsatt under utdanning der borte.

Fakta: Viktor Hovland Alder: 21 Klubb: Miklagard Bakgrunn: Ble norgesmester i 2014 som 16-åring. Siden 2016 har han spilt collegegolf for Oklahoma State University. Han ble i april 2019 rangert som verdens beste amatørgolfspiller. Tok VM-gull i 2014 sammen med Andreas Halvorsen. X

Halvorsen valgte å dra til Florida i USA da han var 18 år gammel. Han hoppet av videregående for å satse på idretten som han elsker.

– Jeg husker at vi hadde han inne på samling da han var 12–13 år gammel. Selv om han ikke skilte seg så veldig ut, hadde han noe spesielt, sier Rojahn. Han forteller at vestfoldingen fra Larvik har klart seg på egen hånd med god hjelp fra familien. Broren Martin er caddy.

Fakta: Andreas Halvorsen Alder: 22 Klubb: Larvik Meritter: Har vært proff siden 2016. Spiller til daglig i den latinamerikanske PGA-Touren. Tok VM-gull sammen med Viktor Hovland i Japan i 2014. Fikk delt 4. plass sammen med Stewart Hagestad under den siste kvalifiseringen til US Open. I slutten av mai var han bare to slag unna sin første proffseier. Har ni ganger vært topp 10 i den latinamerikanske PGA-touren. X

Har brukt tid i Sør Amerika

Andreas Halvorsen har spilt i den søramerikanske serien på «“vinterstid», og skal de neste månedene være med på serien i Canada.

Men først er det US Open, turneringen med stjerner, legender, kjendiser og politikere som tilskuere. Golf er en verdensidrett som president Donald Trump også spiller. Tutta, som bor i USA, har gitt ham noen tips.

– Andreas har hatt en jevn utvikling og vært tålmodig. Jeg synes det er tøft at han valgte å flytte til USA så ung. Det at han avsluttet med 62 slag i Mexico og ble nummer to i turneringen, er en fin opptakt til US Open. Men der blir det mye tøffere, sier Rojahn.

De to spillerne ligger mellom 600 og 900 på verdensrankingen, men de er unge og kommer til å klatre. Golf er en sport med som ikke minst i USA har stor utbredelse. Det skyldes mange gode spillere, men også at Tiger Woods har klart å skape mye blest. Han er for øvrig én av mange som i 2010 klaget på de elendige forholdene i US Open.

Reitan deltok i fjor

I den generasjonen av spillere født fra 1990 og senere, har Norge mange gode utøvere, spesielt på herresiden. I fjor klarte Kristoffer Reitan å kvalifisere seg til US Open.

Men én ting er å møte Europas beste som junior, noe annet å kjempe mot verdens beste spillere. Omtrent 8600 aktive prøvde å kvalifisere seg til denne turneringen.

Norges Golfforbund har ikke mye kontakt med Halvorsen, fordi han har valgt å stå utenfor, greie seg selv og ha sitt eget apparat. Men Rojahn gleder seg over det som nå skjer, og håper at Halvorsen kommer hjem til lag-NM som spilles i juli, slik han gjorde i fjor.