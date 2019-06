Som ventet var Isabelle Pedersen sjanseløs på seieren på 100 meter hekk på Bislett torsdag kveld.

Alle de sju andre løperne i finalen hadde bedre personlige rekorder.

Pedersen startet i bane én, og fikk stor jubel fra et fullsatt Bislett før løpet. I første forsøk var Pedersen tregt ute fra startblokkene, men det ble avblåst for tyvstart. Det førte til at den regjerende olympiske mesteren amerikanske Biranna Rollins McNeal ble disket fra løpet.

Kjapt ute

I det andre forsøket kom Pedersen kjappere ut, og lå godt an. Men mot slutten mistet hun rytmen, og sprang til slutt inn til en sjetteplass med tiden 13.08. Det er klart sesongbeste, og 10 hundredeler bak VM-kravet.

– Hun hadde kanskje litt rytmeproblemer utover, men det så ut som det beste vi har sett av Isabelle i år. Det er klar sesongbeste, og en klar opptur, selv om det er et stykke fra hennes beste nivå, sa NRKs Jann Post.

Christina Clemons fra USA vant på 12.69, foran Sharika Nelvis med 12,74 og Elvira Herman på 12,84.

Skuffende sesongstart

Pedersen har hatt en skuffende sesongstart, og har ikke vært i nærheten av sin bestenotering i år.

Hun har løpt 13.26, og har også den svakeste personlige rekorden av alle de åtte som stilte til start på Bislett.