Norsk utenlandsproff solgt til saudiarabisk klubb

Hokksund-mannen med en fortid i Strømsgodset slutter seg til sin nye klubb i løpet av den kommende uken, skriver Midtjylland på sitt nettsted.

Wikheim har spilt for FCM i tre sesonger, den første på lån fra belgiske Gent, og han bidro sterkt til seriegullet i 2018 og cuptriumfen i vår. Han er også blitt en favoritt hos fansen, som har gitt ham tilnavnet «Den norske Messi».

– Vi hadde en avtale med Gustav om at hvis det kom et attraktivt tilbud for begge parter, så skulle vi se på det. Og det var det som skjedde med henvendelsen fra Al-Fateh. Det endte med et salg, og salget er et resultat av avtalen vi inngikk med Gustav, sier sportssjef Svend Graversen i Midtjylland.

– Gustav er en eminent fotballspiller med en fantastisk personlighet, og vi kommer helt klart til å savne begge deler. Men på den andre siden dukket det opp en unik mulighet som var økonomisk attraktiv for både Gustav og FC Midtjylland, fortsetter Graversen.

Gustav Wikheim har underskrevet en treårig kontrakt med Al-Fateh i Saudi Arabien

Ønsket forandring

Wikheims nye klubb Al-Fateh holder til i Al-Hasa og spiller i den saudiarabiske toppligaen. Klubben vant ligaen og cupen i 2013. Sist sesong endte Al-Fateh på 9.-plass i serien.

– Jeg er et menneske som gjerne vil prøve noe nytt, og etter tre sesonger i Midtjylland kom muligheten til å gjøre noe annet. Det ville jeg gjerne, og derfor skrev jeg under, sier Wikheim selv.

I Midtjylland ble det i alt 116 kamper på Wikheim, og han bidro med 23 mål og 20 målgivende pasninger for den danske klubben.

– Hell og lykke, Gus. Vi kommer til å savne deg og din familie, men tusen takk for driblinger, scoringer, opplegg, humør, latter og herlige norske gloser, skriver FCM.