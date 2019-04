Presset øker på Solskjær: – Er du rett mann til å lede United?

MANCHESTER: Onsdag møtes de to storlagene i Manchester på Old Trafford, til det som blir et ekstremt viktig byderby for begge lag.

City må vinne for å ta tilbake tabelltoppen fra Liverpool, mens Solskjærs United kjemper om en av de to siste engelske plassene i neste års Champions League.

Kritikken har haglet mot United-spillerne etter det ydmykende 0–4-tapet for Everton i helgen. Laget har nå tapt seks av de åtte siste kampene.

Formkurven har stupt etter at Solskjær fikk forlenget kontrakten sin med tre år. I engelske medier snakkes det nå stadig mer om at det kan ha vært en forhastet beslutning fra klubbledelsen å bestemme seg for Solskjær før sesongen er fullført.

Kritiske spørsmål

Tirsdag formiddag møtte Solskjær den engelske pressen. Der fikk han spørsmål om han er den rette til å lede United.

– Vel, jeg vil si at jeg er det, men det er ikke opp til meg å avgjøre det. Jeg har tro på at jeg og laget mitt kan ta denne utfordringen. Det er en stor utfordring, som alle managere her har hatt. Da jeg kom hit sa jeg at jeg ville nyte hvert eneste sekund. Jeg liker ikke å tape, og det er en utfordring når du er i en periode med dårlige resultater, sier Solskjær.

Han ble også spurt om han er i stand til å ta de store avgjørelsene som mange mener er nødvendig til sommeren. Det er ventet at det blir store utskiftninger i spillertroppen.

– Jeg mener at jeg er det. Jeg liker alle guttene, jeg elsker dem, men jeg må ta de avgjørelsene som er til det beste for klubben, sier nordmannen.

En journalist ville vite om han etter en fiasko som mot Everton har tatt en avgjørelse om visse spilleres fremtid i klubben.

– Selvsagt. Du lærer mer om spillerne, men nå er ikke tiden for å snakke om store endringer i en stall som har gjort det bra. City og Liverpool har tatt flere poeng enn oss de siste kampene, men det er det. Vi var der vi var da vi kom inn, vi ga det et forsøk, og du kan se at det er mye Manchester United-klasse og -DNA i disse spillerne. Vi må få noen spillere inn, og noen spillere vil forsvinne ut.

Vil endre innstillingen

Et av spørsmålene mange United-supportere nå stiller seg, er hvordan det var mulig for laget å falle så fullstendig sammen på søndag. Solskjær mener å ha funnet noen av svarene.

– Vi har vært her i fire måneder, og vi lærer hele tiden. Fokuset er fortsatt på å planlegge fremover, på å finne veien tilbake til der hvor Manchester United ønsker å være, med den rette identiteten, standarden og profesjonaliteten. Kamper som den mot Everton skjer av og til, nå må responsen komme.

– Nå må vi prøve å provosere eller inspirere en reaksjon. Vi har ikke tid til å jobbe så mye på treningsfeltet, for spillerne trenger restitusjon i denne delen av sesongen. Det handler om å endre innstillingen og sørge for at hodene er klare.