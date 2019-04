Vålerenga-veteranen Csiszar legger opp

I januar rundet 32-åringen 500 kamper for Oslo-klubben, men nå legger han skøytene på hylla til fordel for en jobb som brannmann.

Det melder ishockeyklubben på sitt nettsted tirsdag.

– Det er utrolig, utrolig trist å miste Brede. Han har vært en bærebjelke for klubben i mange sesonger. Brede er den mest ekte Vålerenga-gutten man kan få. Det går ikke an å erstatte ham, sier sportslig leder Espen «Shampo» Knutsen i VIF.

Selv sier den kommende brannmannen at han er stolt over å ha spilt for favorittklubben gjennom hele karrieren.

Etter flere enn ti sesonger som fast inventar på Vålerengas A-lag fikk Csiszar med seg to kongepokaler, og han avsluttet årets sesong med sitt femte seriemesterskap for klubben i sitt hjerte. Backen var også kaptein for laget i flere sesonger.