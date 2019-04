Langrennskvinnene får tidenes største landslag. Men Skistad fikk ikke plass.

29-åringen var med da elitelagene ble offentliggjort på Holmenkollen Park hotell mandag. Det var ingen tvil om hennes kandidatur etter VM-bronsen på sprint i Seefeld.

I en alder av 29 år er utøveren fra Beitostølen tent på å fortsette, og hun er fornøyd med at 12 kvinner får sjansen på elitelaget.

For tre år siden var situasjonen en helt annen. Da sto Eide, Marthe Kristoffersen og Kari Vikhagen Gjeitnes frem i Aftenposten med sin protest. De turte å flagge det mange utøvere på kvinnesiden hadde snakket om, at kvinner kom i bakleksa.

Den gangen var kvinner i sterkt mindretall. Forbundet valgte å gå ned fra ti til åtte kvinner totalt på elitelaget, mens herrene hadde 14 plasser.

Kvotene for kvinner ble heller ikke fylt opp når det var uttak til verdenscup og mesterskap.

Fikk ikke fulle kvoter

Eide er glad for at enda flere kvinner får sjansen.

– Ja, det setter jeg veldig stor pris på, at forbundet har sett behovet for det. Vi kvinner er sikkert også litt mer avhengig av å ha et lag rundt oss. Vi ble hørt.

Det samme sier Kari Vikhagen Gjeitnes. Hun gikk over til langløp for to sesonger siden, og fortsetter hos Team Ragde Eiendom.

– Det er kjempefint at landslaget utvides. Det er en grunn til det, fordi mange jenter presterer og har behov for å være på lag. De som er blitt satset på, har lykkes.

Må bygge grunnmuren nå

Marthe Kristoffersen valgte å gi seg som langrennsløper for to år siden. Hun synes det var riktig å protestere den gangen.

– Folk begynte å tenke, sier trønderen, som synes det er fint at flere jenter innlemmes i stallen i 2019/20-sesongen.

29-åringen er bestemt på at hun ikke la opp fordi hun ikke fikk noen sjanser. Det å gi seg var hennes eget valg. Løperen fra Meråker følte seg ferdig og hadde lyst til å se på livet utenfor idretten. Det siste året har hun reist verden rundt, og før det var Kristoffersen trener på NTG.

– Norges Skiforbund må hele tiden være på hugget. Det må tenkes langsiktig. Grunnmuren for fremtiden må bygges nå.

Stavås Skistad ikke på laget

Men selv om landslaget for neste sesong består av hele 12 kvinner, var mange overrasket over at ikke Kristine Stavås Skistad (20) sto på listen (se fakta).

Fakta: Dette er kvinnelandslaget 2019/2020: Mari Eide, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng, Lotta Udnæs Weng, Tiril Udnæs Weng, Ragnhild Haga, Maiken Caspersen Falla, Kari Øyre Slind, Anna Svendsen, Ingvild Flugstad Østberg, Ane Appelkvist Stenseth og Therese Johaug.

Landslagsledelsen gikk langt i å bekrefte at Skistad i stedet er en del av rekruttlandslaget, som blir presentert senere denne uken.

– Resultatmessig er hun en veldig naturlig del av en sånn gruppe som dette. Vi har sydd sammen et spesialtilpasset opplegg for henne. Hun kommer til å trene en del med dette laget inn mot sesongen, sa landslagstrener Geir Endre Rogn, ifølge NTB.

Rogns trenerkollega Ole Morten Iversen forteller at det har vært mange diskusjoner rundt Skistad, og at hun har vært både inne og ute av elitelandslaget underveis mens man «la puslespillet».

– Vi har vurdert veldig mye fram og tilbake, og så endte vi opp med at dette er det som gagner henne. Sportslig sett er hun mer enn god nok, men vi tror det er fornuftig å ta ett steg om gangen. Hun er kvalifisert, men vi tror hun har mest nytte av en slik mellomløsning, sier Iversen til NTB.

Har visst det i over en uke

Kristine Stavås Skistad har kjent til uttaket i over en uke.

- Jeg hadde håpet å komme med, men jeg får bare bevise at jeg er god nok neste sesong, sier 20-åringen når vi ringer henne.

Hun ble overrasket da hun fikk beskjeden.

- Jeg var ganske sikker på at jeg kom til å komme inn etter sesongen. Jeg får bare bevise til vinteren at jeg er god nok til å være der.

– Hva var begrunnelsen?

- Det var vel at de har god erfaring med rekruttlandslaget med blant annet Klæbo og litt sånn. Og at de tror det blir en bra løsning. Det er bare motiverende og at man ikke har nådd helt opp. Det er bare motivasjon egentlig, sier hun.

Fakta: Dette er landslagene for menn Allroundlaget: Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Emil Iversen, Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyrhaug, Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe. Sprintlandslaget: Erik Valnes, Mattis Stenshagen, Eirik Brandsdal, Finn Hågen Krogh, Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Sondre Turvoll Fossli.

Må jobbes på tvers av idretter

Vidar Løfshus har vært landslagssjef de siste årene, men blir ikke med inn i ny sesong.

Han forteller at han er usikker på hva som er riktig svar for å få flere jenter i toppen.

– Men gode jentemiljøer er garantert en vei å gå. Samtidig tror jeg det er viktig å kartlegge hvorfor vi ikke får opp flere talenter i langrenn. Her tror jeg det er mange likhetstrekk mellom utholdenhetsidretter. Det er viktig at det jobbes på tvers mellom ulike idretter. I internasjonale mesterskap er det stort sett mer vann mellom båtene i kampen om medaljene i kvinneklassen. Derfor bør det legges inn litt ekstra innsats i norsk idrett.