Jansrud om bråket i alpinleiren: – Skulle vært ryddet opp for flere år siden

BISLETT: – Det skulle vært ryddet opp i for flere år siden, erkjenner 33-åringen.

Mandag tapte Henrik Kristoffersen mot Norges Skiforbund i Oslo tingrett.

Etter sesongslutt ble det sendt varsel fra helsepersonellet mot landslagssjef Christian Mitter på grunn av lederstilen. Mitter valgte noen uker senere å takke ja til trenerjobb i hjemlandet Østerrike.

I tillegg har et halvt dusin i støtteapparatet sluttet av forskjellige grunner. Den siste var fysisk trener Lars Mæland, som i VG 26. april fortalte at han ikke hadde motivasjon til å fortsette.

Innstramming i økonomien gjør at landslagene kuttes fra 36 til 30 løpere.

Og tar du med at nestoren og kontinuitetsbæreren Aksel Lund Svindal ga seg i vinter, er det lett å konkludere med at alpinleiren har opplevd lysere dager.

– Ingen er større enn laget

Jansrud kaller det en dominoeffekt.

– Når det først rakner litt, setter det i gang tankeprosesser hos hver enkelt. Og det må man ha respekt for. Men det er påfallende mange som gir seg.

– Hva tenker du om det?

– For meg er det kun én måte å svare på: At den kulturen som er i utøvergruppen, og det som bor i laget, er mye større enn de personene som gir seg. Sånn vil det alltid være. I fotball er det ingen spiller eller trener som er større enn klubben. Vi kommer nok til å overleve, men tror ikke det blir veldig lett å erstatte den kompetansen som har vært der. Jeg er spent, men tror vi skal vinne renn også med det nye oppsettet.

Jansrud frykter ikke at alt vil rakne.

– Men det er naturlig at ting er i bevegelse fra sesong til sesong. Vi hadde en sesong med 20 seire, det var en «høydare». At vi har trenere som også er mette har jeg all mulig respekt for. Problemer er at det ser så stygt ut fordi det er så mange.

Tror det har vært mye frustrasjon

Utformesteren innrømmer at det er blitt snakket en del. April og mai er tiden da nye landslag tas ut. I år var det flere som ikke kom med på grunn av innstramminger.

Det har vært tøft for både løperne som er vraket og dem som er med videre, fordi det er skapt relasjoner gjennom flere år.

– Vi snakker mye mindre om det enn du tror, fordi det er en del av en prosess. Men vi synes jo det er synd. Og så tror jeg at det har ligget mye frustrasjon i overflaten hos mange.

– Men det er vel bra at det blir ryddet opp nå?

– Ja, men det skulle vært ryddet opp i for flere år siden. Det burde vært tatt tak i konflikten som har vært der mellom trenere og Henrik. Det er en grunn til at noen gir seg. Og da må det tas tak i tidligere.

– Tungt å miste Aksel

Jansrud har sammen med Lund Svindal vært leder og kulturbærer på det svært suksessrike fartslandslaget det siste tiåret.

Nå er Jansrud nestoren. Han legger listen slik:

– Målet er ikke at det skal være så bra som det var, men enda bedre. Jeg vet det blir vanskelig.

– Får du en enda viktigere rolle som lagbygger når Svindal har gitt seg?

– Ja, men slik vil det alltid være. Å bygge lag er aldri en ferdig prosess. Det er en pågående prosess som koster krefter hver dag. Aksel kunne ikke drifte et lag alene. Jeg kan ikke drifte et lag alene. Du er helt avhengig av å ha en hel løpergruppe som ønsker å favne om kulturen. Det var tungt å miste Aksel, men samtidig har vi tydelige stemmer i Aleksander (Aamodt Kilde) og Adrian (Smiseth Sejersted) og Leif (Nestvold-Haugen). Det er ikke sånn at jeg får mange problemer i fanget som jeg må løse. Vi må løse dem sammen.