Denne forsiden fikk Solskjær til å reagere: – Det verste jeg har sett

– Det er den verste forsiden jeg noen gang har sett, sa Manchester United-sjefen på fredagens pressekonferanse før møtet med byrival City.

Avisen Corriere dello Sport hadde bilde av Chris Smalling (på lån fra United til Roma) og Romelu Lukaku (Inter) under tittelen «Black Friday» som en opptakt til møtet mellom de to italienske klubbene fredag kveld.

– Vi har så klart vært i kontakt med Chris for å støtte ham, og vi har også snakket med Romelu, sa Solskjær.

Avisen framhevet de to spillerne som gode ambassadører for arbeidet mot rasisme, men den tilsynelatende gode hensikten ble møtt med kraftige reaksjoner fra det italienske klubbmiljøet med påstander om rasisme.

– For det første, når du ser en slik forside, spør du deg: Virkelig? Er det mulig? sa Solskjær.

Håper på Martial

Etter å ha svart om forsiden, ble fokuset flyttet over mot gigantoppgjøret mot Manchester City lørdag kveld. Solskjær kunne fortelle at han øyner muligheten for at Anthony Martial er tilbake når Manchester-lagene møtes til derby på Etihad lørdag.

– Jeg vet ikke om han kan starte, men vi har et godt håp om å ha ham klar for deler av kampen, sa United-sjefen på fredagens pressekonferanse.

Sakte, men sikkert forkortes listen over spillere som er ute på grunn av skade. Men Paul Pogba er fortsatt ikke klar, og det er usikkert om han kommer på gress i kamp før 2019 er over, slik Solskjær har håpet.

– Så snart som mulig, svarte Solskjær om utsiktene til Pogbas retur.

ANDREW YATES / Reuters

City-stikk

På spørsmål om hans tanker om derbyet mellom de to lagene fra Manchester, svarte Solskjær:

– Nå spiller vi i hvert fall mot City hvert år, sa nordmøringen spøkefullt, med referanse til at Manchester City ikke spilte i den engelske toppdivisjonen i flere av de årene han selv spilte for United.

– City er så klart et mye bedre lag nå enn da jeg spilte, sa Solskjær, som også reflekterte over hvordan fotballen – og Manchester-derbyene – har endret seg.

– Det var lov med litt flere ordentlige taklinger før. Nå er alt overvåket, det er mer et teknisk og taktisk enn et fysisk spill, sa United-sjefen.

Manchester United spilte god, effektiv og underholdende fotball og United-fansen fikk en etterlengtet opptur da laget slo José Mourinhos Tottenham 2–1 onsdag.

– Nå er det om å gjøre å holde dette nivået, uttalte keeper David de Gea etter kampen på Old Trafford. Lørdag kommer svaret borte mot byrival City.