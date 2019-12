– Alle som er glad i Start har lyst til å være i den øverste divisjonen, og det er viktig på mange måter også for økonomien. Men hadde du spurt meg for ett år siden hadde jeg nok hatt enda høye skuldre. Nå har vi lagt planer den ene eller andre retningen. Vi har en bra oversikt.

Det sier styreleder Monica Bergin Grimstad i IK Start til Fædrelandsvennen.

Start-Lillestrøm. I et dobbeltoppgjør mellom de to gamle traverne i norsk fotball skal det avgjøres hvem som får spille i øverste divisjon i 2020. Start har satset tungt økonomisk i flere år med investorer i ryggen.

– Langt, langt dyrere å rykke ned

Lillestrøm har ikke vært nede fra øverste divisjon siden 1975. Nå har de ansatt Tom Nordlie og sparket Jörgen Lennartsson foran disse to kampene. Ifølge VG koster det klubben 300.000. Men som sportssjef i LSK Simon Mesfin sier til samme avis:

– Det er langt, langt dyrere å rykke ned. Hvis vi klarer plassen, har det vært en god investering.

Tor Erik Schrøder

For det står mye på spill. Fædrelandsvennen har tidligere skrevet at det er mellom ti og femten millioner kroner i forskjell på spill i Eliteserien og 1. divisjon.

IK Starts styreleder begrunner hvorfor hun ikke har like høye skuldre som hun ville hatt for en tid tilbake.

– Vi har veldig bra kontroll over situasjonen og hvordan økonomien ser ut om vi rykker opp eller ikke. Så har jeg høyere skuldre på kampen med kommunen. Å få reforhandlet den avtalen er ekstremt viktig for oss, sier Grimstad, og viser til leieavtalen om Sparebanken Sør Arena.

– Vi har bygd et godt fundament

Christopher Langeland i Start En Drøm er også klar på at avtalen med kommunen er viktigere økonomisk enn opprykk eller ikke. Han er styreleder for selskapet med han og fire andre investorer som finansierer fotballsatsingen for Start.

I fjor gikk Start 42 millioner kroner i minus, en regning investorene dekket opp. Hvordan det økonomiske resultatet blir år, sier Langeland at han ikke kan si noe om.

– Vi har vært tydelige på at vi kommer til å gå med underskudd i år også. Det har vært kjent lenge. Start gikk med underskudd før vi kom inn også, så det er ikke noe nytt at det er utfordrende å gå i balanse i Start. Heldigvis har vi fått inn mange gode spillere de siste årene, og nå handler det om å bygge videre på det vi har. Vi har bygd et godt fundament, sier Langeland.

Jacob J. Buchard

Før sesongen varslet han at budsjettet for 2019 lå på det samme som året før da Start budsjetterte med 33 millioner i minus.

– Vi har tatt en litt annen retning de siste seks månedene. Vi har lært av de tidligere årene og går for en litt mer lokal profil. VI ønsker også kontinuitet, ikke bare på sport, men også på administrasjonssiden. Vi har justert kursen inn i noe som er mer bærekraftig enn det vi først prøvde på da vi kom inn, sier Langeland.

Avhengig av investorene

En strategi idrettsklubben står bak:

– Jeg tror alle har lært av det. Nå er vi, hvis vi får med oss kommunen, nede på et nivå der vi tror vi kan ha kontroll. Da blir det lettere å få folk med seg. Får vi kommunen med oss, kan vi konsentrere oss fullt ut om det sportslige. Så kan vi heller vurdere dyrere spillerkjøp dersom behovet er der.

Start er i dag helt avhengig av at investorene i Start En Drøm står bak klubben for å være levedyktig.

– Hvis Start En Drøm velger å trekke seg ut, vil det skape store problemer for klubben, sa Tor Geir Kvinen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UiA til Fædrelandsvennen i sommer.

– Økonomisk vil det være krevende

Fædrelandsvennen har forsøkt å få en kommentar fra de fire andre i Start En Drøm foran kvalikkampene. Kun Robin Reed har svart.

Han sier følgende om hans engasjement vil endres som følge av et nytt år i 1. divisjon:

– Det endrer ingenting på engasjementet, men skulle vi ikke rykke opp, så blir forutsetningen veldig forskjellig. Økonomisk vil det være krevende, årets satsing kan ikke opprettholdes og vi vil trenge alle gode krefter, skriver Reed i en epost.

Jacob Buchard

– Uansett divisjon, så føler jeg vi nærmer oss en strategi som er rett for Start. Og arbeidet med å skape og implementere en bærekraftig strategi for Start synes jeg er meget viktig og spennende, og her kommer jeg til å bidra uansett divisjon. Jeg har virkelig tro på gjengen som er der nå og vil gjerne se at vi lykkes sammen, skriver Reed.

Langeland sier at det ikke er noen planer fra investorene om å trekke seg ut hvis sesongen ikke ender med opprykk.

– Vi er glad i Start og ønsker å være med å bidra til at Start blir et eliteserielag. Vi har som mål å drifte i balanse. Vi har bidratt i lang tid, og ønsker å bidra fram i tid gitt at alle er med på laget. Nå har vi med oss en samlet klubb, supporterne og samarbeidspartnerne og så gjenstår det å få med kommunen på en avtale rundt Sparebanken Sør Arena som er bærekraftig, sier Langeland.

De fem investorene har alle bakgrunn fra Gaming Innovation Group. De har alle aksjer i selskapet, hvis verdier har stupt de siste årene.

Monica Grimstad har heller ingen signaler om at det brenner under føttene på investorene.

– Vi snakker sammen jevnlig om hvordan situasjonen er og jeg har ikke fått noen indikasjoner på at de ønsker seg ut, sier Grimstad.

