Klæbo med maktdemonstrasjon da rivalen ble disket: – For en dramatikk

RUKA/OSLO: Hele tre nordmenn sto på startstreken i sprintfinalen under årets første verdenscuprenn. Forhåndsfavoritten Johannes Høsflot Klæbo fikk selskap av Emil Iversen og Pål Golberg i finske Ruka.

Til start sto også den russiske kanonen Aleksandr Bolsjunov.

I finalen viste trønderen hvorfor han har vært overlegen på sprintdistanse de siste årene. Som så mange ganger før rykket han fra konkurrentene i den siste motbakken.

– Han utklasser de andre. Han løper som ingen andre! utbrøt NRKs Jann Post.

– Noe av det aller beste jeg har sett av skigåing, la kommentatorkollegaen Torgeir Bjørn til.

På oppløpet staket Klæbo seg kontrollert først over målstreken.

Fakta: Følgende utøvere gikk herrefinalen Johannes Høsflot Klæbo (NOR) Emil Iversen (NOR) Pål Golberg (NOR) Richard Jouve (FRA) Aleksandr Bolsjunov (RUS) Oskar Svensson (SVE)

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

– Helt stjerne

Det var hans 28. verdenscupseier i karrieren. Pål Golberg ble nummer to og dermed dobbelt norsk. Richard Jouve fra Frankrike ble nummer tre.

– Klæbo fortsetter der han slapp i fjor og er bunnsolid. Ingen klarer å behandle den siste bakken så bra teknisk. Han er jo helt stjerne der. Det er han virkelig, sier sprinttrener Arild Monsen entusiastisk til Aftenposten etter maktdemonstrasjonen.

Dermed slo Klæbo tilbake etter femteplassen under åpningsrennet på Beitostølen forrige uke.

– Det var en blåfredag, holdt jeg på å si. Den sprinten var en totalmiss. Det er glemt for lengst, sier sprinttreneren.

– Det er virkelig godt å være tilbake her i Ruka. Det er kult at også Pål kom på podiet, sa Klæbo i et intervju til arrangøren sendt på NRK.

Terje Pedersen

Ustjugov disket

Man måtte på ingen måte vente til finalen før det oppsto dramatikk. I herrenes første kvartfinale, i et heat med blant annet Klæbo, Erik Valnes og Sergej Ustjugov, ble russeren disket allerede før start.

Først tjuvstartet svenske Oskar Svensson. Deretter gjorde Ustjugov det samme. Hvis en løper tjuvstarter, betyr det at den neste som gjør det vil bli disket. Dermed gikk resten av sprinten uten en av de store favorittene.

– For en dramatikk, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn etter hendelsen.

– Det skjer alltid noe med Ustjugov, la han til.

Russeren selv tok det hele med knusende ro.

– Jeg er ikke så sint nå, men jeg blir det kanskje i kveld etter at jeg har fått tenkt mer over det. Da blir det kanskje mer skuffende, enn det er nå, sier han til Aftenposten.

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Uheldig Valnes brakk staven

Da kvartfinaleheatet var i gang, ødela Valnes staven. Til tross for en voldsom sluttspurt, klarte han ikke å komme blant de to beste.

Dermed måtte han håpe på at tiden var god nok til å gå videre, men det var den ikke, for vinneren fra sprinten under sesongåpningen på Beitostølen forrige helg.

– Det var en som absolutt skulle gå inn i meg på toppen. Jeg følte det var unødvendig fra ham, sa han tydelig frustrert til NRK.

– Skal du si ifra?

– Det blir stygt (om jeg sier ifra). Det får jeg heller gjøre etterpå. Det er surt, fortalte han.

CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Klæbo-show i prologen

Trønderen smalt til fra start og ledet overlegent da han gikk i mål. Det holdt til bestetid på herrenes prolog.

Bak Klæbo fulgte Valnes, mens Federico Pellegrino ble nummer tre. Pål Golberg, Sindre Bjørnestad Skar og Emil Iversen kvalifiserte seg til kvartfinalen.

Sterke norske klassiskløpere som Didrik Tønseth og Martin Johnsrud Sundby klarte ikke å kvalifisere seg til utslagsrundene.