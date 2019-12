LILLESTRØM: Det er november for ett år siden. En svak sesong har sendt kanarifuglene ned i nedrykkssumpen. Atter en gang må de kjempe for livet i Eliteserien. En sen utligning mot Strømsgodset i nest siste serierunde gjør at Lillestrøm er i medgang før alt skal avgjøres mot Kristiansund på Åråsen. Med seier sikrer LSK plassen.

Uken før kampen som kan sende Lillestrøm ned i 1. divisjon, går som vanlig for supporterleder Tony Johansen. Han går til jobb hele uken med energien og humøret han bør ha når han tar imot kundene i butikken han jobber.

Samtalene med selvsikre kanarifans i løpet av uken, bidrar til at han går til kampdag uten et snev av nerver.

På vei til Åråsen er Johansen og de andre LSK-supporterne så godt som 100 prosent sikre.

Dette kommer ikke til å ende med nedrykk.

Ikke i år heller. Lillestrøm berget plassen med 2–0 over Kristiansund.

Annerledes i år

En ny fotballhøst går mot slutten. Vi er i 2019, Lillestrøm er fortsatt i Eliteserien – som de har vært siden 1975. Men fotballklubbens situasjon har ikke forandret seg. «Fugla» fløy høyt før sommeren, men har på utrolig vis klart å rote seg inn i bunnkampen igjen.

For Tony Johansen svever nedrykksspøkelset over ham for fjerde år på rad. Søndag venter nedrykksrival Sarpsborg i en avgjørende kamp. Dette er han vant med.

Fakta: Bunnstriden i Eliteserien 2019 11. Sarpsborg 08, 29 poeng (-10 i målforskjell) 12. Strømsgodset, 29 poeng (-14) 13. Lillestrøm, 29 poeng (-15) 14. Tromsø, 29 poeng (-19) 15. Mjøndalen, 27 poeng (-15) 16. Ranheim, 27 poeng (-18) *De to nederste rykker rett ned. Nummer 14 spiller kvalik. Siste serierunde: Lillestrøm-Sarpsborg 08, Rosenborg-Ranheim, Kristiansund-Strømsgodset, Brann-Viking, Haugesund-Odd, Mjøndalen-Vålerenga, Molde-Bodø/Glimt, Tromsø-Stabæk.

Men det én ting som er annerledes i år. Den ellers så energifulle og positive supporterlederen er lenger nede enn noen gang. Han møter opp som vanlig på jobb dagen etter tapet mot Ranheim i Trondheim. Men kundene treffer ikke den samme blide karen som ellers.

Han ler ikke av vitsene som blir servert ute blant venner. Irriterer seg over ting i hverdagen som ellers ville passert forbi.

I hodet er det nemlig én negativ tanke som skygger over alt annet. Kanarifansens leder har alltid vært sikker på at det ordner seg for Lillestrøm til slutt.

Det er han ikke i år.

Fakta: Lillestrøms fem siste sesonger 2015: 8. plass 2016: 12. plass 2017: 12. plass 2018: 12. plass 2019: 13. plass før siste serierunde

Ekstra tung høst

Grunnen er dyster: Lillestrøm har ikke vunnet en fotballkamp siden 2–0-seieren borte mot Haugesund 25. august. Siden den gang har de tatt fire poeng på ti kamper.

– Tidligere har vi vært gode på høsten. Det har gjort at det har vært en viss positivitet mot slutten av sesongen, selv om vi har vært i bunnstriden. Derfor er denne høsten annerledes, sier Tony Johansen.

Han sitter på LSK-puben Martins og beskriver den tyngste høsten han har hatt som LSK-supporter.

Bare det alvorlige blikket og de blanke øynene hans forteller at det er tungt å være kanarifugl om dagen.

– Jeg har merket det på hele kroppen den siste uken. Det spiller ikke noen rolle om jeg har vært hjemme med familien, på jobb, med venner. Det har vært null energi fra min side, forteller Johansen.

Flere mulige utfall

Som leder av en av Norges største og mest kjente supportergrupper, er det blitt mange samtaler med både medier og frustrerte fans den siste uken. Johansen har inntrykk av at det er den store usikkerheten som preger de fleste supporterne.

Når klokken passerer åtte søndag kveld, kan nemlig Lillestrøm enten være sikret ny kontrakt i Eliteserien, begynne å forberede seg på kvalik eller i verste fall rykke rett ned.

– Veldig mange av dem jeg har snakket med den siste uken, har forberedt seg mentalt på 1. divisjon. Noen er forbannet på at vi har satt oss i denne situasjonen igjen, mens andre er bare deppet og lei, forteller han.

Seks lag er involvert i bunnstriden, men det er naturligvis Lillestrøm alle snakker om. De gulkledde har vært i Norges øverste divisjon siden 1975, lengst av alle nåværende eliteserielag.

– Vi har satt våre spor i norsk toppfotball, det er det liten tvil om. Hvis det ikke skulle gå veien for oss i helgen, så tror jeg nok det er mange som kommer til å juble. Men så fort en ny sesong begynner, er jeg sikker på at noen kommer til å savne oss også, sier Johansen.

Og der det til vanlig er full trykk på Martins før en kamp på Åråsen, tror han at det vil merkes på supporterne til søndag at de er mer nervøse enn vanlig.

– Det kommer sikkert til å være ekstremt stille her. En eim av usikkerhet over hele lokalet. Og det er ikke akkurat vanlig her på kampdag.