Hylles av legende etter utrolig personlig rekord: – Det er voldsomt

Med over ett minutts forsprang på landsmannen Jens Lurås Oftebro og østerrikeren Franz-Josef Rehrl og halvannet minutt ned til Jørgen Graabak, var det ingen tvil om hvor seieren ville havne på søndagens 10 kilometer.

Med avlysningen av hoppdelen tidligere søndag gjaldt de såkalte foreløpige resultatene fra torsdag som utgangspunkt for 10 kilometeren langrenn, med Riiber i tet og fem nordmenn blant de sju beste.

Riiber bare økte ledelsen utover i løpet og vant til slutt med to minutter. Han har aldri vunnet med så stor margin før.

– Det er en personlig rekord som kommer til å stå i ganske lang tid, tror jeg, sier Riiber.

– Voldsomt

I NRK-studio satt kombinert-legenden Fred Børre Lundberg. Han var selvfølgelig full av lovord.

– Det er voldsomt, rett og slett, sier Lundberg.

Han vant foran Jørgen Graabak og Jens Lurås Oftebro. Einar Luraas Oftebro og Espen Bjørnstad ble nummer fem og seks. Dermed ble Franz-Josef Rehrl eneste «ikke-norske» på topp seks.

Riiber har fullstendig dominert sesongåpningen i verdenscupen og vant både fredagens og lørdagens renn. Norge har tatt kommandoen i paradegrenen i innledningen av verdenscupsesongen.

– Jeg håper at jeg kan fortsette slik og at ingen slår meg, men så enkelt er det nok ikke. Vi har hatt et forsprang på utlendingene fordi vi har hatt snø lenge i Norge. Vi har hatt flere hopp enn dem på snø, men det vil jevne seg ut. Vi så allerede i dag at de var nærmere oss enn fredag, sa Jarl Magnus Riiber lørdag.

(NTB/AFTENPOSTEN)