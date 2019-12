Reagerer på baby-spørsmål: – Kan være et sårt tema

KUMAMOTO: Norge skal spille VM-kamp mot Slovenia mandag kveld.

Ved inngangen til mesterskapet og underveis, har mødrene Heidi Løke, Stine Skogrand og Camilla Herrem fått noen titler i avisene som forteller følgende: «Herrem venter tøft VM uten sønnen», «Tok med baby», «Slik holder hun kontakten med barna».

– Det er noen dumme spørsmål, sier Herrem.

Hun synes det er unødvendig å få spørsmål om mødrene savner ungene.

– Selvsagt gjør vi det. Jeg synes egentlig at det man velger, om det er å ta med ungene eller ikke, er en privat sak. I et VM er man uansett i ei boble, men det betyr jo ikke at vi ikke er opptatt av dem der hjemme.

Ungenes rytme viktigst

33-åringen ønsker ikke å bli påført dårlig samvittighet, og sier at familien hennes gikk sammen for å finne en god løsning for Theo på halvannet år.

– Det beste er at han kan gå i barnehage og ikke bli dratt ut av sin daglige rytme.

Heidi Løke er enig. Hennes Alexander (12) og Oscar (2) har det best med den hverdagen de kjenner. Hun holder tett kontakt med barna på telefon, men synes også at det må være greit å kunne velge slike løsninger uten at det må begrunnes.

Skogrand, på sin side, tok med veslegutten Adam på seks måneder, og har med moren som barnevakt.

Har snakket om det

Marta Tomac forteller at dette med barn, og hvilke spørsmål mødrene får fra journalister, har vært et tema under VM:

– Det er noen spørsmål journalister lettere spør kvinner om.

Vidar Ruud

Hun synes det er trist hvis foreldre, som er toppidrettsutøvere, føler at de får et ekstra stikk fordi de er borte fra ungene under et mesterskap. Trønderen mener at det er noe hver enkelt må finne ut av.

Det samme gjelder spørsmål om kvinnelige topputøvere som har rundet 30 år har tenkt å få barn. De spørsmålene forekommer også.

– Det kan være et sårt tema for mange. Man vet aldri hvilken situasjon folk er i.

Vipers-spilleren mener derfor det er viktig å være påpasselig med ikke å være for nærgående om dette. Utøverne må bestemme selv om de vil snakke om familieplanlegging.

Er en viss forskjell

Landslagstrener Thorir Hergeirsson ser at spørsmål rettet til kvinner som har barn, er annerledes enn det pappaer får.

– Menn blir sjelden spurt om det samme, men jeg har sett spillerne på herrelandslaget som har signalisert at de kunne tenke seg å ha med unger i mesterskap. Det er fint.

Hergeirsson er stolt over at Norges Håndballforbund tidlig var ute for å legge forholdene til rette for spillere som ønsker å komme tilbake etter å ha fått barn.

– I mesterskap er det noen ganger mulig å ha med barn eller få besøk av barn underveis. Her i Japan er det litt vanskelig på grunn av avstand. Jentene gjør sine valg og jeg synes vi skal støtte opp om det. Det er ingen grunn til å gi dem dårlig samvittighet.

Håper det endrer seg

Håndballpresident Kåre Geir Lio har merket at kvinner ofte får andre spørsmål enn menn.

– Vi får håpe at det også endrer seg med tiden og utvikling av tankemåte, legger han til.

Han vil i alle fall ikke at spillerne på kvinnelandslaget, eller herrelandslaget for den saks skyld, skal ha dårlig samvittighet.

– Jeg er sikker på at hver enkelt mamma og pappa gjør sine beste valg i den situasjonen de er i. Det får vi respektere. Jeg er uansett veldig fornøyd med at forbundet på forskjellig vis finner ulike måter til at spillere med barn kan bli lenge i håndballen.

Nå starter fifty-fifty-kampene

Norge møter Slovenia mandag. Thorir Hergeirsson vet hva som venter.

– Nå starter fifty-fifty-kampene, sier sjefen foran møtet med laget som slo Nederland.

For Slovenia har noen storskyttere som absolutt kan skape trøbbel for hans tropp.

Det gjelder stjernen Ana Gros, venstre bakspiller som til daglig befinner seg i franske Brest. 28-åringen er en av dem som ligger i toppen av scoringsstatistikken i Champions League, bare slått av Jovanka Radicevic (33) fra Budocnost.

Gros er 186 cm høy, og en av spillerne Stine Bredal Oftedal og hennes lagvenninner må se opp for.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Sterk bakspillerrekke

Venstre bakspiller Tjasa Stanko fikk inn 12 mål mot Nederland. 22-åringen ble kåret til den beste unge spilleren i Champions League i fjor. Hun, Gros og Nina Zulic (23), som er i midten, utgjør en beryktet bakspillerrekke. Tilsammen sto trioen for 23 av lagets 32 mål i den første VM-kampen.

– Slovenia er et meget godt samspilt lag, med en meget dyktig bakspillerrekke. Spillerne er gjennombruddssterke, og stammen er fra storlaget Krim, forsterket med slike som Gros, som spiller i franske Brest, forklarer Hergeirsson.

Han presiserer at dette blir en helt annen type motstander enn da Norge vant med 31 mål over Cuba.

Marta Tomac opplyser at Gros har herjet i alle de klubbene hun har vært. Den nest siste klubben var Metz, som i mange år har vært best i Frankrike. Så valgte storskytteren å gå til Brest, den største opponenten.

– Stanko har vært ekstremt viktig i Krim i mange år, og er nå i Podravka. Slovenia har et godt lag, men mange har glemt dem litt. Det skal ikke vi gjøre, sier Tomac.