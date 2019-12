Lillestrøm i trøbbel etter nervepirrende drama: – Ikke i nærheten av godt nok

Lillestrøm – Sarpsborg 08 0–0

ÅRÅSEN: Et tap kunne bety «takk og farvel» til Eliteserien for begge lagene. Seier eller uavgjort ville mest sannsynlig være nok til å unngå direkte nedrykk.

Slike forutsetninger gjør noe spesielt med en fotballkamp.

Lillestrøm har ikke spilt på under øverste nivå siden 1974. Nå kan 45 år i det gode selskap være over.

0–0 mot Sarpsborg 08 gjør at klubben faller ned på kvalikplass. Der venter Start i kampen om spille i Eliteserien neste år.

– Det er helt jævlig. Vi har ikke mye greie på hva som skjer i de andre kampene, men det er altfor dårlig å skape null målsjanser her på Åråsen. Det er ikke i nærheten av godt nok, sier Lillestrøms Thomas Lehne Olsen til Aftenposten etter kampen.

– Mye nerver

På grunn av de store konsekvensene ved et tap var det to forsiktige lag på Åråsen-gressmatten. Det var flere tøffe dueller, som holdt liv i lydnivået fra publikum.

– Intensiteten er herlig. Det er mye nerver til stede, kommenterte Eurosports Tor Ole Skullerud.

Kampens første store mulighet kom etter 40 minutter. Sarpsborg 08s Kyle Lafferty prøvde seg fra distanse, men Marko Maric reddet nordirens skudd. Like etter var Østfold-laget farlig frempå igjen, men det forble målløst til pause.

Ti minutter etter at spillerne hadde gått i inn til pause, informerte speaker om at pausen ble utvidet ytterligere tolv minutter. Enkelte kamper i landet måtte utsettes på grunn av snømåking. Norges Fotballforbund bestemte at lagene i bunnkampen skulle ha lik start på annenomgang i siste serierunde. Det likte LSK-fansen svært dårlig.

– Hater, hater, hater NFF! skrek de av full hals.

Geir Olsen

Lillestrøm måtte fremover

Da Mjøndalen tok ledelsen mot Vålerenga tidlig i andre omgang, gikk det et sukk blant LSK-supporterne. Plutselig var de gulkledde på kvalikplass.

Hjemmelaget måtte fremover. Laget kom til flere brukbare muligheter, men de slet med å skape ordentlig trøbbel for Sarpsborg 08s burvokter.

Deretter ble det en stopp i spillet. Sarpsborg 08-supportere kastet bluss på banen. Det var en av mange blusshendelser i norsk fotball den siste tiden.

Lillestrøm kom med en god sluttspurt, men ballen ville ikke i mål. Dermed endte det 0–0.

De gulkledde må spille kvalifiseringskamp mot Start.

– Vi skal være glade for at vi får kvalikplassen. Det hadde vi ikke fortjent med den poengsummen vi har. Vi har fått en ny sjanse og må ta godt vare på den, sier Olsen.

For Sarpsborg 08s del er det grunn til å feire. Det ene poeng gjør at klubben holder seg i Eliteserien.

– Det var en helt sinnssykt runde. Du har gått hjemme og vært livredd for å bli syk eller skadet. Du ønsker å være med på dette sirkuset der alt avgjøres. Det gikk bra til slutt, og det er vi meget fornøyd med, forteller kaptein Joachim Thomassen.

Viljam Brodahl

– Utrolig rørende

13 minutter ut i oppgjøret reiste Lillestrøm-supportere seg og klappet taktfast for klubbhelten Frode Kippe.

På et stort banner sto det «Alt for Lillestrøm» rettet mot veteranen med nummer 13 på ryggen. I oktober ble det klart at han velger å legge opp etter sesongen.

– Det var stort det. Det var artig. Jeg skulle ønske vi kunne avslutte med en seier. Det blir en amputert feiring i dag når det blir som det blir. Jeg setter utrolig stor pris på den markeringen. Det var utrolig rørende, sier Kippe.

41-åringen har godt over 400 kamper for klubben, tredje flest i historien i norsk toppfotball. Han har spilt 20 sesonger i den gule drakten.