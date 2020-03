Den norske stjernen blir «svart i øynene» av kometen. Det kan være positivt for hoppsporten.

Maren Lundby (25) har fått knallhard kamp denne sesongen. At den norske hopperen ikke er like dominerende som vanlig, beskrives som viktig for sporten.

Chiara Hölzl (t.v.) har vunnet flere renn enn Maren Lundby denne sesongen. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Østerrikske Chiara Hölzl har vunnet flere renn enn Maren Lundby denne sesongen. Det har vært uvant kost for den norske hopperen, som er blitt vant med å vinne stort i de fleste renn hun stiller opp i.

– Det har vært irriterende. Det er det ingen tvil om, sier Lundby kontant.

Før den pågående turneringen Raw Air, som ofte beskrives som «den norske Hoppuka», ledet Hölzl verdenscupen sammenlagt.

Etter flere gode hopp har Lundby tatt tilbake ledelsen, men er for første gang på flere år blitt satt under skikkelig press i hoppbakken.

– Maren har ikke så veldig mye annet valg enn å bli bedre. Hun er ikke så glad i å tape. Hun blir svart i øynene når konkurransen tetter seg til, forteller hoppsjef Clas Brede Bråthen.

Maren Lundby leder Raw Air sammenlagt. Turneringen avsluttes i Trondheim 12. mars. Foto: Geir Olsen

Viktig for sporten

I 2017/18-sesongen vant Lundby ni av 15 renn i verdenscupen. Året etter vant hun 15 av 27 renn (medregnet kvalifiseringer under Raw Air). At tallet denne sesongen «kun» er fem av 16 mulige seiere, beskrives som positivt for sporten.

– Enhver idrett er prisgitt interessen. Interessen øker med prestasjoner fra forskjellige nasjoner. Det er utelukkende bra for hoppsporten at vi har den veksten. Det er det ingen tvil om, poengterer Bråthen.

Selv om Lundby helst skulle vunnet ethvert renn hun stiller opp i, erkjenner hun at økt konkurranse gagner hoppsporten.

– Det er viktig at det er flere nasjoner som melder seg på. Per dags dato er det flere enn noen gang som kan ta seieren. Det er positivt, sier hun.

Hölzl er heller ikke i tvil:

– Ja, det er veldig viktig. Det at det er mange jenter som kan kjempe om seieren, er det aller viktigste, forteller østerrikeren.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen ønsker økt konkurranse velkommen. Foto: Terje Bendiksby

Hopprevolusjon i Østerrike

Spesielt Østerrike, som er blant de største hoppnasjonene i verden, har tatt enorme steg på kvinnesiden denne sesongen. Hölzl står med seks seiere, Eva Pinkelnig har vunnet tre ganger, mens Marita Kramer har tatt én seier.

– Vi ser også en positiv utvikling i Polen, Russland og Tyskland. Det begynner å bygge seg opp en bred nasjonsportefølje i hoppsporten, forteller Bråthen.

Til sammenligning tok Østerrike tre seiere i fjor, og kun én sesongen før.

– De har fått et kjempeløft. Juniorverdensmesteren deres (Kramer), er også veldig spennende, sier hoppsjefen.

Lært av Lundby

Hölzl mener det er de grunnleggende tingene som har gjort henne bedre. I sommer fikk hun et godt treningsgrunnlag, og 22-åringen har hatt fokus på å kose seg og ha det gøy under hvert renn. Det har gitt resultater.

Likevel innrømmer østerrikeren at hun har lært av sin norske konkurrent.

– Ja, selvfølgelig har jeg gjort det. Alle jentene kan lære av Maren. Hun hopper så vakkert. Hun har en veldig god posisjon på skiene under hoppene. Det er noe jeg prøver å lære meg, forteller hun.

Lundby prøver også å hente inspirasjon fra østerrikerne. Der er hun avhengig av for å kunne være best i verden.

– Vi ser litt på hverandre alle sammen og ser om noen gjør noe lurt. Det er sånn det funker. Jeg ser om det er noe med utstyret eller noe de gjør som flyr godt. Det er noe man må følge med på for å være best, erkjenner Lundby.