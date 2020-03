Celtic-sjefen kritisk til utspill fra Ajer-agent: – Har skutt seg selv i foten

Celtic-manager Neil Lennon er krystallklar på at Kristoffer Ajer har en langtidskontrakt med Celtic og sier klubben ene og alene avgjør nordmannens framtid.

Celtic-manager Neil Lennon reagerer på Tore Pedersens påstander om at Kristoffer Ajer forlater klubben til sommeren. Foto: Foto: Scott Heppell / AP / NTB scanpix

NTB

Lennons utspill i den skotske avisen Daily Record kommer i kjølvannet av uttalelser Ajer-agent Tore Pedersen kom med til NTB i forrige uke.

– Han forlenger ikke med Celtic og forsvinner i sommer, sa Pedersen da.

Celtic-sjef Lennon er på sin side krystallklar på at nordmannen ikke uten videre får forlate Glasgow-klubben. Ajer har to år igjen av sin nåværende kontrakt.

– Jeg har hørt om uttalelsene og er klar over dem. Til sjuende og sist er det klubben som bestemmer om spillere får gå, ikke agenter eller de selv, sier han i avisintervjuet.

– «Kris» har ikke gitt noen indikasjoner på at han ønsker seg vekk. Han er fornøyd her, han har spilt veldig bra, og han har vært svært stabil, fortsetter Celtic-sjefen.

Celtic-manager Neil Lennon vil ikke uten videre slippe Kristoffer Ajer. Foto: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen interesse

Deretter retter han kritikk mot agent Pedersen.

– Jeg tror agenten har skutt seg selv i foten her. Vi har Kris bundet til oss på en langtidskontrakt, så det er vi og ingen andre som bestemmer, sier Lennon.

Trenerprofilen gir i intervjuet også uttrykk for at han ikke kjenner til at det har vært noen interesse for Ajer, og han legger til at «det definitivt ikke er noen som har ringt meg om ham».

I intervjuet med NTB hadde agent Pedersen en litt annen versjon av interessen rundt Ajer.

– Det er flere klubber som er interesserte, uten at jeg kan gå mer inn på navn. Det er mange som har fulgt ham over en lengre periode, sa agenten.

Pedersen ønsker ikke å kommentere kritikken fra Lennon.

Elsker Celtic

Ajer skrev under for Celtic 1. juli 2016. Han var på lån i skotske Kilmarnock fra slutten av januar til slutten av mai 2017. Siden har han vært fast inventar i den skotske storklubben.

– Mitt fulle fokus er Celtic. Jeg elsker klubben, sa Ajer til NTB i forrige uke.

Italienske Milan skal ha vært interessert i landslagsprofilens tjenester i fjor sommer, men den overgangen ble det ikke noe av.

Midtstopperen har 14 landskamper for Norge.