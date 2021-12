Feiret bronsemedaljen med fansen: – Stolt og privilegert over å spille for Viking

Viking kunne endelig motta bronsemedaljene etter 14 år med ventetid.

– Vi er én by og ett lag. Alle som er hjemme i Stavanger skal også ha sin del av æren for at vi kom på 3. plass.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden