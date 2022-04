Norge målløse av isen i Stavanger etter 0-7-tap for Sverige

Norges ishockeyherrer greide ikke å kopiere onsdagens seier mot Sverige og tapte 0-7 i den siste oppkjøringskampen til VM.

Christian Bull og resten av det norske laget fikk det tøft mot Sverige torsdag. Foto: Tore Meek / NTB

NTB

Norge imponerte stort med 3-2-seier etter forlengning onsdag. Det var første norske seier over Sverige på elleve år.

Torsdag fikk det norske laget det tyngre, og etter et kvarter hadde svenskene fått to pucker bak Jonas Arntzen i Norges mål signert Nils Åman og Anton Wedin. Wedin noterte seg for to scoringer i kampen.

Norge var imidlertid ikke uten sjanser i oppgjøret. Fem minutter ut i midtperioden fikk Sparta-spiller Hans Jakobsson muligheten på straffeslag, men forsøket ble enkelt å redde for Marcus Högberg.

Det skulle koste kun under minuttet senere da Wedin satte inn sin andre scoring for dagen, før Oskar Lang scoret rett over minuttet etterpå.

Sebastian Hartmann, Albin Lundin og Henrik Törnqvist scoret tre mål på de siste fem minuttene.

Fakta Kampfakta Treningslandskamp ishockey: Norge – Sverige 0-7 (0-2, 0-2, 0-3,) 662 tilskuere Mål: 1. periode: 0-1 (12.09) Nils Åman (Jesper Pettersson, Calle Själin), 0-2 (14.18) Anton Wedin (Robin Press, Sebastian Hartmann). Skudd: 5-10. 2. periode: 0-3 (25.55) Wedin (Lucas Wallmark, Carl-Johan Lerby), 0-4 (26.59) Oskar Lang (Henrik Törnqvist, Åman). Skudd: 7-10. 3. periode: 0-5 (54.37) Hartmann (Joakim Nordström, Wallmark), 0-6 (57-47) Albin Lundin (Hartmann), 0-7 (59.22) Törnqvist (Åman, Pettersson). Utvisninger: Norge 3 x 2 min., Sverige 4 x 2 min. Les mer