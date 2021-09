Rekordung Haaland scoret sitt tiende landslagsmål – raskeste nordmann på 73 år

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Gibraltar 4–1, pågår) Etter 27 minutter mot Gibraltar satte Erling Braut Haaland (21) sitt Norge-mål nummer ti. Angrepsstjernen er tidenes yngste til å nå tosifret – og har bare trengt 15 kamper.

INNERTIEREN: Erling Braut Haaland plasserer inn sitt tiende norske A-landslagsmål bak Kyle Goldwin i Gibraltar-buret.

Dortmund-spissen satte inn både 2–0 og 3–0 i VM-kvalifiseringskampen mot Gibraltar tirsdag etter at Kristian Thorstvedt rett før hadde sendt Norge i ledelsen – etter spill mot ett mål i store deler av omgangen.

Det var 2–0-målet som var Haalands tiende fulltreffer. Den kommer to år og 15 kamper etter debuten, den er «Made in Rogaland» etter Thorstvedt lekre gjennomspill, og den har historisk sus:

Med jærbuens 21 år og 48 dager har ingen annen norsk herrespiller nådd timålsmerket i yngre alder i den 113 år lange landslagshistorien.

– Den sulten etter å score mål er helt vanvittig. Han er en målmaskin, sier tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal i VGTVs studio:

Bare fire andre har brukt færre kamper på å nå ti mål, og man kan trygt fastslå at samtlige tilhørte en annen tid:

Den forrige var Spartas gamle målkonge Odd Wang Sørensen: Han trengte ni kamper for sitt tiende Norge-mål i 1948.

Den raskeste er landslagstoppscorer Jørgen Juve, med den rekordsterke totalen 33 mål på 45 kamper for Norge. Han trengte bare åtte landskamper for å score sine ti første for snart 100 år siden (i 1929) og var også – inntil 7. september 2021 – den yngste.

Ellers er Odd-legenden Einar «Jeja» Gundersen (12 kamper i 1920) og bergenseren Finn Berstad (også 12 – i 1927) de eneste som har trengt færre kamper enn Erling Braut Haaland.

Dermed er Erling Braut Haaland foran spissmonstre som Tore André Flo (19), Odd Iversen (20), Ole Gunnar Solskjær (21) og John Carew (29). Selv stjernen Arne Brustad (19) fra Bronselaget i 1936-OL, kjent som «Obersten», degraderes på listen etter Ståle Solbakkens scoringsgeneral fyrte av venstrebenskanonen mot Gibraltar.

– Han kommer til å ta Jørgen Juves rekord. Jeg tipper han kommer opp i 50–60 mål for Norge, sier Kjetil Rekdal og begrunner her:

Haaland satte sitt ellevte på pasning fra Alexander Sørloth etter 39 minutter i etterdønningene av det som egentlig var en hurtig norsk kontra. De fleste trodde jærbuen trodde kan skulle få hattricket før pause da Norge ble tildelt straffe på overtid av 1. omgang. Men dommeren endret på avgjørelsen etter en skjermsjekk på Ullevaals indre bane.

Da hadde faktisk Gibraltars Reece Styche elegant vippet inn reduseringen, Gibraltars tredje mål i denne kvaliken, etter at midtstopper Andreas Hanche-Olsen hadde både en pasningsfeil og en tapt duell i løpet av få sekunder.

Etter pause fortsatte Norge – for kvelden i 4–3–3 med Sørloth som en slags høyrekant – med mye av det samme som i 1. omgang:

De kjørte over Gibraltar, skapte sjanse etter sjanse, men slet med å sette dem.

I en kamp der målforskjellen kunne og skulle forbedres, hadde Sørloth brent de fire første sjansene sine. På den femte skulle det smell: Med høyrefoten banket han inn Norges fjerde – og sitt 12. på landslaget – etter 59 minutter.

Fakta HAALANDS NI FØRSTE NORGE-MÅL 1. Mot Østerrike i Nations League (tap 1–2) på Ullevaal i 2020 2. Mot Nord-Irland i Nations League (seier 5–1) i Belfast i 2020 3. Mot Nord-Irland i Nations League (seier 5–1) i Belfast i 2020 4. Mot Romania i Nations League (seier 4–0) på Ullevaal i 2020 5. Mot Romania i Nations League (seier 4–0) på Ullevaal i 2020 6. Mot Romania i Nations League (seier 4–0) på Ullevaal i 2020 7. Mot Luxembourg i privatlandskamp (seier 1–0) i Malaga i 2021 8. Mot Nederland i VM-kvalifiseringen (1–1) på Ullevaal i 2021 9. Mot Latvia i VM-kvalifiseringen (seier 2–0) i Riga i 2021 Les mer