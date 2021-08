Solskjær om Ronaldos fremtid: – La oss se hva som skjer

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær (48) gjør lite for å skjule sin begeistring og interesse for sin gamle lagkamerat. Pep Guardiola utelukker ikke at portugiseren signerer iløpet av de neste dagene.

Cristiano Ronaldos dager i hvitt og sort et talte. Nå ser det ut til at en av Manchester-klubbene venter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mens hovedpersonen selv er bekreftet på vei bort fra Juventus, og etter rapportene befinner seg på et privatfly mot Manchester for å signere for de blå, fikk Solskjær spørsmål om situasjonen rundt 36-åringen på sin pressekonferanse fredag ettermiddag.

Uttalelsene setter nok fart i spekulasjonene om hvor portugiseren havner.

– Cristiano er en legende i denne klubben. Han er den beste spilleren i historien, spør du meg. Jeg var heldig nok til å spille med ham. La oss se hva som skjer, sa Solskjær under fredagens pressekonferanse.

Ole Gunnar Solskjær og Cristiano Ronaldo har alltid hatt et godt forhold.

– Vi har alltid hatt god kommunikasjon. Bruno har snakket med ham også, og han vet hva vi føler for ham. Hvis han noen gang skulle forlate Juventus, så vet han at vi er her, sa kristiansunderen om Ronaldo.

Etter at det meste tydet på at Manchester City ville bli neste stoppested for 36-åringen, melder den troverdige fotballjournalisten Fabrizio Romano nå at Ronaldos agent, Jorge Mendes, har hatt dialog med begge Manchester-klubbene:

De to spilte sammen fra Ronaldo kom til klubben i 2003, til Solskjær la opp fire år etter. I en periode etter var Solskjær trener for de offensive spillerne rundt A-laget. Manageren har derfor allerede erfaring med å ha Ronaldo som elev.

Manchester City-manager Pep Guardiola fikk naturlig nok også spørsmål om Ronaldo på sin pressekonferanse. Han valgte derimot å være noe ordknapp.

– Alt kan skje iløpet av tre eller fire dager. Det er noen spillere, inkludert Ronaldo, som må bestemme seg hvor de vil spille. Det er mange ting som er et stykke unna, sa City-manageren.

Saken oppdateres!

Rettelse: Denne saken ble frontet med «Solskjærs Ronaldo-beskjed» med bakgrunn i sitatet «har man spilt for Manchester United drar man ikke til Manchester City». Det ble fremstilt som at dette var noe Ole Gunnar Solskjær hadde sagt nylig, men sitatet er gammelt. Feilen ble rettet 27. august 2021, klokken 15.09.