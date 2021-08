Målshow fra Benjamin Solli Sundal

Benjamin Solli Sundal scoret fire mål og hjalp Madla 2 til 7-3-seier over Forus og Gausel 2 i G19 2. divisjon mandag. Det var årets første seier for Madla 2.

Lukas Vasshus Lidal ga Madla 2 en tidlig ledelse, og Sundal scoret og doblet ledelsen for Madla 2. etter kun ti minutters spill økte samme lag ved Lidal, og Sundal økte til 4-0 for vertene etter 23 minutter. Ett minutt senere var hattricket et faktum for samme spiller. Forus og Gausel 2 reduserte til 1-5 ved August Dahl-Strønstad etter 37 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 5-1 til Madla 2.

Målbonanza etter hvilen

Etter 65 minutter reduserte Benjamin Torgersen til 2-5 for Forus og Gausel 2. Sundal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-2 for Madla 2 like etterpå, og Matias Knudsen Gjerde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-2 for Madla 2. Avstanden mellom lagene ble mindre da Torgersen reduserte til 3-7 fem minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 7-3.

Nye poeng skal deles ut

Thomas Johannessen Haavik (Madla 2 G19) og Bjarke Flatekval Petersen (Forus og Gausel 2 G19) fikk begge gult kort.

Etter mandagens kamp er Madla 2 på andreplass på tabellen med tre poeng, mens Forus og Gausel 2 er nummer sju med null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Madla 2 måle krefter med Vidar 2, mens Forus og Gausel 2 møter Vidar 2.

