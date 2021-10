Ronaldo fullroses av Solskjær: – Cristiano er den beste

(Tottenham – Manchester United 0–3) Cristiano Ronaldo (36) lovet at han skulle «lukke munnen» på kritikerne. Han forsvarer Ole Gunnar Solskjær (48) og lover et nytt, forbedret Manchester United umiddelbart.

HVEM ER KONGEN?: Cristiano Ronaldos mål og målgivende pasning bidro sterkt til tre livsviktige poeng for Manchester United.

Publisert: Publisert: I dag 01:52

Etter fire målløse ligakamper slo Cristiano Ronaldo tilbake på overbevisende vis mot Tottenham.

– Min jobb er å hjelpe laget med erfaring, scoringer og assist. Og det var det jeg gjorde. Det er jeg veldig fornøyd med. Etter min mening var dette en utrolig prestasjon av laget, sier portugiseren til SkySports.

Ronaldo åpnet scoringsfesten med en praktfull volley høstutstillingen verdig. «Wow» lød det enkelt fra suspenderte Paul Pogba hjemme i sofaen.

– Dette er en av sesongens beste avslutninger. Det burde ikke være mulig å score fra den vinkelen. En slående avslutning, sier tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves.

– Briljant, lyder det fra den tidligere storscorer Gary Lineker, mens journalist i lokalavisen Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, drar paralleller til Marco van Bastens legendariske volleymål mot Sovjetunionen i 1988.

Ronaldo fulgte opp scoringen med en strøken målgivende pasning til spisspartner Edinson Cavani på 2–0-scoringen.

– Han kan takke Ronaldo for det målet, for det var en helt herlig pasning, sier Ronaldos tidligere lagkamerat i United, Gary Neville, hos Sky Sports.

Kilde: sofascore.com

Få signeringer har gjort Manchester United-fansen like begeistret, men en rekke fotballeksperter har stilt spørsmål rundt hvor fornuftig sommerens storkjøp egentlig er. Spesielt Ronaldos bidrag til Uniteds press-spill har blitt kritisert, og det roet seg ikke etter 5–0-tapet mot erkerival Liverpool forrige helg.

– Vi har hatt en tøff uke etter et uventet resultat. Vi var under press, vi var triste, men vi visste at vi kunne slå tilbake i dag, sier Ronaldo, som virker å la kritikken prelle av.

– Det plager meg ikke. Jeg har spilt fotball i 18 år. En dag er vi perfekte, den neste er vi elendige. Det må vi håndtere. Men det er alltid bedre når folk roser deg og er fornøyde. Vi må komme oss gjennom vanskelige tider, men vi skal endre oss og vi endrer oss i dag, fortsetter han.

Ronaldo tok Ole Gunnar Solskjær i forsvar og insisterte på at spillerne må ta sin del av skylden for de sviktende resultatene den siste tiden. Ifølge lokalavisen skal Ronaldo vært sentral i å holde spillerne samlet bak Solskjær den siste uken.

– Det er ikke bare Ole, som mange peker på. Det er spillerne også, mener han.

Nordmannen svarte med å føye seg inn i rekken av 36-åringens tilhengere.

– Cristiano er den beste. Hvis han bommer på én, fokuserer han på neste. For et mål, roser Solskjær.

– Ronaldo vant denne kampen for Manchester United, konkluderer Neville.

Les også Solskjær roses for sine taktiske grep