I OL jublet hun for tomme tribuner. Heldigvis er den tiden forbi.

FORNEBU (Aftenposten): – Jeg er avhengig av den inspirasjonen publikum gir, sier Camilla Herrem.

Camilla Herrem gir noe ekstra når hun hører at det er folk på tribunen. Og nå er hun ekstra tent foran møtet med Slovenia.

Lyden. En hall som fylles av heiarop, trommer, klapping og høy stemmeføring. De regjerende europamesterne kan knapt vente med å innta Nadderud Arena torsdag kveld. Motstander er Slovenia.

– Jeg gleder meg bare til å spille for full hall fordi det er så kjedelig med tomme tribuner, som i OL. Dette her blir noe helt annet. Jeg er avhengig av den inspirasjonen som tilskuerne gir, samme om de buer eller heier på meg.

Camilla Herrem stråler på hotellet i Bærum der landslaget er samlet før gjengen skal vise seg frem i Norge. Pressefolkene står eller sitter klar for å få sine intervjuobjekter, spillerne roterer.

Gjengen har ikke spilt landskamper siden høsten 2019 på norsk parkett.

Spent på mottagelsen

Riktignok har troppen vært samle noen ganger, som i EM og nå siste gang i sommer under OL. Det begynner også å bli en stund siden. Derfor higer alle etter atmosfæren, det å bli løftet av fansen.

Og utøvere er spent på om de er glemt, om supporterne er like ivrige som før, eller om støttespillerne har fått andre interesser. For alle er enige: Publikum er avgjørende for suksess.

– Jeg blir selv engasjert av publikum hvis kampene er tette og jevne. Da få jeg masse energi fordi jeg hører at de roper. Når det er tomt, hører jeg bare min egen stemme. Det er liksom ikke det samme uten folk til stede. Heldigvis er vi godt vant på hjemmebane, der det nesten alltid er fullsatt, sier en av Norges mest meritterte håndballspillere.

Mens flere av de etablerte landslagsspillerne som Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal står over to kamper torsdag og søndag (borte), er veteranen Herrem på plass. Hun har rik erfaring fra haller over hele verden.

– Reiser du til Montenegro, merker du den lidenskapen som er der blant tilskuerne. Og da kan vi oppleve at de buer på motstanderne.

Landslaget i håndball jublet for bronse foran tomme tribuner i Tokyo for to måneder siden.

Fakta Laget torsdag Rikke Granlund, Chambray Touraine HB

Moa Högdahl, Viborg HK

Camilla Herrem, Sola HK

Marta Tomac, Våg Håndball Elite

Vilde Ingeborg Johansen, Herning-Ikast Håndbold

Malin Aune, CSM Bucuresti

Guro Nestaker, Storhamar Elite Silje Solberg, Gyøri Audi ETO

Katrine Lunde, Våg Håndball Elite

Henny Reistad, Team Esbjerg

Emilie Hegh Arntzen, CSM Bucuresti

Veronica Kristiansen, Gyøri Audi ETO

Marit Malm Frafjord, Team Esbjerg

Stine Ruscetta Skogrand, Herning-Ikast Håndbold

Marit Røsberg Jacobsen, Team Esbjerg

Kristine Breistøl, Team Esbjerg, 027

Vilde Kaurin Jonassen, Våg Håndball Elite Les mer

Har fått en ny giv

Emilie Hegh Arntzen, som også har vært med i mange år, er sjeleglad for at det nå er åpnet for at hallen kan bli full.

– Jeg snakker for hele laget når jeg sier at det betyr mye og at vi alle gleder oss skikkelig. Jeg merker at det er så god stemning i laget. Det er gøy at vi endelig er samlet igjen.

Hun var i Tokyo som reserve, men ble vraket fra OL-deltagelse. Det var skuffende.

Siden da har Arntzen byttet lag fra Vipers i Kristiansand til Bucuresti i Romania. Hun trengte en forandring og er i ferd med å finne sin rolle i en ny klubb. Der spiller også landslagets Malin Aune og litt ferskere Marie Davidsen. Hun kom fra Tertnes via en tysk klubb.

På grunn av totalbelastning og rehabilitering har noen av spillerne fått fri fra denne samlingen. Det er gjelder Stine Bredal Oftedal, Sanna Solberg-Isaksen, Kari Brattset Dale, Nora Mørk og Vilde Mortensen Ingstad. Men det er likevel flust av velkjente fjes.

