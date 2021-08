Mol og Sørum med maktdemonstrasjon – knuste Russland og tok OL-gull

TOKYO (VG) (Mol/Sørum - Krasilnikov/Stoijanovskij 21–17, 21–18) De norske guttene fikk en marerittstart på finalen, men kunne juble til slutt. Dermed vant de Norges første OL-gull i sandvolleyball.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det ble en maktdemonstrasjon av de norske guttene, som vant 2–0 i sett. Det sikret Norges tredje OL-gull i Tokyo.

– Jeg er så stolt. Det er så deilig å faktisk lykkes etter en så tøff start. Jeg har drømt om denne medaljen her så lenge, det er så mye som ligger bak. Det har ikke gått helt opp for meg ennå, det er helt vilt, sier Anders Mol til VG.

– Vi hadde så ekstremt lyst på det gullet, istemmer makker Christian Sørum.

Russerne ledet 3–0, 5–1, 6–2, 7–3 og 8–4 i det første settet, men de norske guttene lot seg ikke stresse av det.

forrige





fullskjerm neste Anders Mol og Christian Sørum poserer med gullmedaljene. 1 av 4 Foto: Bjørn S. Delebekk

Anders Mol og Christian Sørum plukket seks poeng på rad og da var kampen snudd.

– Det er den beste kampen de har spilt i år. De har noen unike hoder i idrettssammenheng, sier trener Kåre Mol til VG.

Midtveis i Norges rekke av poeng på rad landet Anders Mol på ankelen til Viasjeslav Krasilnikov, som tok telling og måtte få litt behandling på sidelinjen.

– Han gjorde et par feil like før, så jeg tror egentlig han bare var litt misfornøyd. Han pleier å bli litt grinete når det ikke går veien. Jeg prøvde å spørre om det gikk bra, men fikk ikke noe svar, så da gikk jeg bare tilbake igjen, sier Anders Mol.

Etter et drøyt minutts pause var russerne tilbake, men Norge var i det umulige hjørnet. De økte ledelsen og ledet etter hvert 20–14.

Norge spilte fantastisk offensiv volleyball. Mol smashet inn tolv poeng, mens Sørum smashet inn ni poeng – til sammen halvparten av de 42 poengene Norge tok i finalen.

– Det er ikke bare det at vi vinner. Det er ikke alltid det som gir euforien, men at vi spiller så god volleyball gir gåsehud, og det er vi stolte av, sier Kåre Mol, som mener at triumfen er det samme som at Brasil skulle vunnet femmila i langrenn.

– De har blitt bedre og bedre og avslutter med den ultimate kampen. Dette er kanskje noe av det beste de har gjort noensinne, sier trener Jetmund Berntsen.

Det betydde at de hadde seks settballer på å avgjøre kampen, og på den fjerde hamret Christian Sørum inn 21–17 for Norge. Settet var i boks.

I det andre settet fulgte lagene hverandre tett. Norge dro i land settet med 21–18 og sikret seieren med 2–0 i sett.

– Det er så stort, kommenterte Jan Kvalheim på Discovery+.

– At lille, kalde Norge skulle ta medalje i en sånn gren, det skulle man jo nesten ikke tro kunne skje, men det har skjedd, sier kulturminister Abid Raja (V) til VG.

Alt gikk ikke på skinner i gruppespillet, men i åttedelsfinalen slo de Nederland 2–0.

– Vi hadde ikke så mye selvtillit på starten av turneringen og visste ikke hvordan det skulle gå, men vi klarer å vise at vi er det beste laget i verden, sier Anders Mol.

De vant med samme sifre mot russerne i kvartfinalen, og fikk dermed revansje for tapet i gruppespillet.

Latvia ble feid av banen i semifinalen, før Krasilnikov og Stoijanovskij ble slått komfortabelt i finalen.

HANDSHAKE: Kulturminister Abid Raja (V) var på plass på arenaen i Shiokaze Park i Tokyo. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG