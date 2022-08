«Dette betyr så mye for oss. Vi kommer til å elske Erling til evig tid.»

Manchester City-fansen kan fremdeles ikke tro at Erling Braut Haaland blant alle klubber i Europa valgte dem. Men en ting er bra sikkert: De setter pris på det.

Tommas Torgersen Skretting journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

MANCHESTER: – Du må forstå det, sier Dylan Hulse åtte minutter før kampen skal blåses i gang. – Vi var helt elendige.

Dylan Hulse snakker ikke om en dårlig sesong her. City-historikerne pleier å runde den ned til 20 år, der startpunktet var det sjokkerende nedrykket i 1983.

Selv Stockport, en av Manchesters blåere forsteder, var bedre enn City på denne tiden. Men det skjedde noe bemerkelsesverdig. Lojaliteten bare økte. I stedet for at det skulle komme færre og færre på hjemmekamp, kom det flere og flere. For hvert tap steg stemningen. Fansen grep nemlig til humoren, og det er gjerne dem som får æren for at denne nå er en viktig del av chanting-kulturen i England.