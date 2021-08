RBK børsen: Smalt til på børsen etter snuoperasjon

Lisa Marie Karlseng Utland scoret tre ganger da RBK kvinner viste frem en ny side ved laget med å snu kampen to ganger og vinne komfortabelt 5–2 mot Stabæk i Bærum.

Lisa Marie Karseng Utland er i skuddet om dagen. Lørdag scoret hun tre ganger da RBK snudde 1–2 til 5–2 mot Stabæk. Bildet er fra en kamp tidligere i år. Foto: Camilla Alexandra Lie

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

STABÆK-ROSENBORG 2–5

Rosenborg: Var storfavoritt mot bunnlaget fra Bærum. Fikk en sjokkstart med 0-1 imot etter 2.min. Kom seg over sjokket. Tilrev seg ball, styrte banespillet og slo tilbake med en strålende kontring med få touch, godt bakromsløp og en godt posisjonert Karlseng foran mål. Trillet ball, spilte tålmodig, men manglet kreativitet og presisjon i den avgjørende pasningen på siste tredel til å score flere mål i 1.omg.

Fakta Stabæk-Rosenborg 2–5 Dagens Ivers: Lisa Marie Karlseng Utland Målsjanser 3-9 Nadderud stadion 10.serierunde 200 tilskuere Dommer: Sara Zangeneh Mål:1-0 Bjånesøy (2.min), 1-1 Lisa Marie Karlseng Utland (27.min)2-1 Omarsdottir (52.min) 2-2 Cecilie Andreassen (57.min), 2-3 Utland (59), 2-4 Elin Sørum (65.min straffe), 2-5 Utland (71.min) Gule kort: Stabæk: Louise Norman. Ingen RBK: Ingen Stabæk (1-3-5-2) Selma Panengstuen, Stine Reinås, Kim Sundløv, Ingrid Katrine Søndenå, (Silje Bjørneboe 67.min), Louise Normann, (Smilla Valaotto 86.min), Siri Nordeide Grønli, Linn Huseby, Thea Loennecken, (Cornelia Fladberg 86.min), Live Aandal, Melissa Bjånesøy, Iris Omarsdottir, (Sara Jønsson 55.min) Rosenborg (1-4-2-3-1)Rugile Rulyte, Mali Lilleås Næss, Kristine Bjørdal Leine, Ina Vårhus , Maria Olsvik, Elin Sørum, (Sarah Hansen Dyrehauge 79.min), Emilie Joramo, Cecilie Andreassen, (Synne Brønstad 79.min), Elin Sørum , Synne Skinnes Hansen, (Emilie Lein 86.min), Lisa Marie Karlseng Utland, (Sara Kanutte Fornes 86.min), Julie Blakstad, (Siw Døvle 89.min) Les mer

Kom bakpå også i 2.omg, men svarte umiddelbart slik topp-lag ofte gjør og snudde kampen i løpet av tre minutter. Fant ledig returrom etter dødball, skaffet seg straffespark på et godt gjennombrudd like etter og tok nedfallsfrukten fra et gavmidt Stabæk forsvar før 2-4. Inntil kampens store scoring ble kronet da Mali Næss med skreddersøm sydde frem innlegget til Karlseng Utland som brukte hodet slik en spiss som vil bli Dagens Ivers skal..

NB: På de siste 24 siste kampene har RBK (tidligere Ørn) slått Stabæk fire ganger.

Her er Adressas dom etter snuoperasjonen på Nadderud:

Rugile Rulyte 3

Fikk 1-0 mellom bena. Ropte keeper, men var for sent ute til å hindre 2-1. Ga retur på skudd. Bra ut i feltet på gjennomspill.

Mali Lilleås Næss 6

Strålende innlegg til Karlseng før 5-2. Få problemer defensivt. Trenger litt tid til å bygge en relasjon med nyervervelsen Skinne Hansen.

Kristine Bjørdal Leine 4

Bommet i markeringen før 1-0. Stort sett kontroll bakover etter 2-2. Kan og bør ta med seg ball mer fremover.

Ina Vårhus 4

Kontroll defensivt i 1.omg. Tapte duellen ved 2-1. Laget straffe imot på 5-2. Slo godt gjennom ledd noen ganger.

Maria Olsvik 5

Godt innlegg før 3-2 målet. Villig til å komme opp i banen og til overlapp med Blakstad.

Elin Sørum 6

Rolig og sikker på straffesparket. Stabiliserte midtbanen sentralt med Joramo. Presis og god bakromspasning før 1-1.

Emilie Joramo 6

Ballvinner defensivt. Flink å vende mot Hansen på høyre.

Cecilie Andreassen 7

Bredsidet kontrollert inn 2-2 fra sitt totalt umarkerte returrom. Flink å finne ledig plass i mellomrom. Gode chipper i bakrom. To svake avslutninger.

Synne Skinnes Hansen 5

Godt bakromsløp og fin assist til 1-1. Skjøt over fra god posisjon like etter. Innledet med en svak avslutning fra god posisjon.

Lisa Marie Karlseng 8

Godt blindsideløp før 1-1. Snappet til seg nedfallsfrukten etter en forsvarmiss før 3-2. Vakker heading tilbake i det hjørnet der innlegget kom fra til 5-2. Nam,nam..

Julie Blakstad 6

Laget straffe på et godt gjennombrudd. Litt fri rolle fra venstre. Byttet litt underveis. Flink å starte. Skapende med ball.