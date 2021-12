Legendarisk NFL-trener og kommentator død

Den tidligere NFL-treneren og kommentatoren, John Madden, er død 85 år gammel. Han vant Superbowl med Oakland Raiders i 1977.

Den legendariske amerikanske fotballtreneren John Madden er død.

Det er NFL som opplyser om dødsfallet på Twitter. Ifølge ligaen var dødsfallet uventet.

Madden hadde ingen utpreget karriere som spiller, men i 1976/77-sesongen ledet han som trener Oakland Raiders til seier i Superbowl.

Madden ga seg som trener i 1978 og ble så kommentator. Det jobbet han med fram til 2008. Madden ble innlemmet i sportens Hall of Fame i 2006.

«Vi kjenner alle ham som Hall of Fame-treneren for Oakland Raiders og kommentatoren som jobbet for alle de største TV-selskapene … Ingen elsket fotball mer enn Coach (Madden). Han var fotball. Det vil aldri være noen annen John Madden, og vi vil for alltid stå i gjeld til ham for alt han har gjort for å gjøre fotball og NFL til hva det er i dag», heter det i en uttalelse fra NFL-kommisjonær Roger Goodell.