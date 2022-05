Sunde sikret tre poeng for Fiskå

Brodd 2 gikk på sitt tredje strake tap da klubben røk 1-2 for Fiskå i 6. divisjon mandag.

Markus Emile Storevik Sandvik sendte Fiskå i ledelsen etter 25 minutter. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 1-0 til Fiskå.

Direkte rødt kort til Brodd 2

Vahdet Fatih Dereli utlignet for Brodd 2 etter 66 minutters spill. Brodd 2 måtte fullføre kampen med ti mann etter at Alper Evci fikk det røde kortet etter 80 minutter, og Even Eriksen Sunde sørget for ledelse igjen da han satte inn 2-1-målet fem minutter senere. Yunus Emre Kilinc (Brodd 2) ble sendt av banen etter 90 minutters spill. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-1.

Beholdt plassen på tabellen

Fiskås Endre Harestad, Emil Bjørlo Moorgas og Morten Nag pådro seg gult kort.

Etter mandagens kamp er Fiskå på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Brodd 2 er nummer sju med fire poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Brodd 2 bryner seg på Stavanger 2 3. juni, mens Fiskå spiller neste kamp mot Stavanger 2 tre dager senere.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.

