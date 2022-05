Leander Thomas Andersen ble helten for Sunde

Sunde hentet opp Vardeneset 2s 3-1-ledelse og vant 4-3 i G19 3. divisjon mandag.

Sunde fikk en pangåpning på kampen da Leander Thomas Andersen sendte laget sitt i føringen etter bare fem minutters spill. Jesper Oxaas-Dambo sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og resultatet sto seg til hvilen.

Kunne juble til slutt

Heine Alexander Pham Andersen sendte Vardeneset 2 i føringen noen minutter ut i andre omgang, og Oxaas-Dambo scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 etter 63 minutter. Et kvarter før full tid reduserte Sunde da Fredrik Fink Håland satte inn 2-3-målet, og samme spiller utlignet for vertene fem minutter senere. Sunde tok ledelsen på nytt da Andersen scoret tre minutter før slutt. Den endelige stillingen i kampen ble 4-3.

Spennende runde i vente

Det var Sundes første seier i årets sesong.

Sundess Leander Løvoll, Siem Teklesembet, Alexander Bratteli og Jesper Eltervåg fikk gult kort. For Vardeneset 2 fikk Marcus Tveiten Skoglund og Noah Skaustein Lorentzen gult kort.

Sunde og Vardeneset 2 har nå begge fire poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Sunde måle krefter med Madla 4, mens Vardeneset 2 møter Tjensvoll.

