Massiv jubel for Haaland i Manchester: – Jeg er sikker på at vi kommer til å ha en fin tid sammen

Interessen rundt den norske storscoreren Erling Braut Haaland er enorm skal man tolke køene utenfor Manchester Citys hjemmebane søndag ettermiddag.

Folk er samlet foran scenen hvor spillerne skal presenteres utenfor Etihad stadium i Manchester.

NTB

Rolf Frøyland Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Allerede et par timer før Manchester Citys nye spillere skulle bli presentert på Etihad-stadion i fotballbyen var det dannet seg lange køer av Cityfans og andre skuelystne.

Presentasjonen av de nye spillerne startet klokken 15. Keeper Stefan Ortega Moreno var først på scenen. Tyskeren kommer fra Arminia Bielefeld i tyske Bundesliga – hvor han har spilt mot Erling Braut Haaland tidligere.

Julian Alvarez var neste mann ut. Spissen ble kjøpt fra River Plate i januar, før han fullførte sesongen med argentinerne på lån.

Jubelen var likevel utvilsomt størst for vår egen Erling Braut Haaland.

– Vi har ventet på dette øyeblikket i lang, lang tid, ble det sagt fra scenen før hovedpersonen kom ut.

Ble avbrutt av sang

– Først av alt er det godt å se alle, sa Haaland.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å ha en fin tid sammen.

Haaland ble flere ganger avbrutt av massiv sang blant supporterne.

– Forventingene for sesongen er å komme inn i laget, bli kjent med de andre og ha det kjekt. Og jeg har det kjekt når jeg scorer mål og vinner kamper.

Her er Haaland på scenen - foran supporterne sine.

21-åringen fortalte at han gleder seg til å komme i gang med de viktige kampene.

– Det er et fantastisk lag. Vi må bare fortsette og bli litt bedre. Det er ikke så mye å si. Vi må jobbe hardt sammen og prestere, sa han.

– Det er spesielt å komme hit siden far spilte her. Det var også spesielt å komme hit da jeg spilte mot City som Dortmund-spiller for cirka halvannet år siden.

På spørsmål om hvem han så opp til som yngre, svarte han sin far og Sergio Agüero, som spilte på Manchester City fra 2011 til 2021.

Utløste eufori

Haaland ble også spurt om hvor lang tid han bruker på å ordne håret om morgenen.

– Ikke lenge. Det går fort å sette det opp i en dult. Det er litt viking-stil og jeg liker det.

Noen av fansen ville vite om han kommer til å fortsette med sin meditasjonsfeiring. På dette svarte han noe kryptisk:

– Vi får se når jeg scorer noen mål.

Til slutt sendte nordmannen et stikk til byrivalen.

– Hvilket lag gleder du deg mest til å møte?

– Jeg liker ikke å si ordet, men det er nok Manchester United, sa nordmannen, et svar som utløste eufori blant City-fansen.

Mange Haaland-fans å se utenfor stadion.

Nummer 9

Lørdag ble det klart at Erling Braut Haaland får drakt nummer 9 etter overgangen fra Borussia Dortmund.

Les også Haaland får trøye nummer ni: – En drøm som går i oppfyllelse

Manchester City-fansen venter på presentasjonen av blandet andre Erling Braut Haaland uten for Etihad søndag formiddag.

Mandag skal Manchester City har sin første trening foran 2022/23-sesongen før turen over Atlanteren og en treningskamp Houston. City innleder Premier League borte mot West Ham 7. august.

Les også I dag presenteres Erling Braut Haaland for Manchester City-supporterne