Klar beskjed fra Viking-sjefene: – Vi selger ikke Brekalo

Han har holdt Erling Braut Haaland i sjakk og storspiller for Viking. David Brekalo (23) framstår som en gigant - og sier han elsker å spille her. Nå gir også Viking-ledelsen klar beskjed om at kjøpelystne klubber kan holde fingrene fra fatet.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden