Gjert hyller Jakob etter femte strake NM-gull: – Jeg gir ham en sekser

KRISTIANSAND (VG) Han er bare 20 år, men lørdag vant Jakob Ingebrigtsen sitt femte strake NM-gull på 1500 meter – i mesterkapsfart.

MESTER: Jakob Ingebrigtsen ble norsk mester på 1500 meter. Her fra OL-finalen i Tokyo tidligere i sommer.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det har vært en lang sesong, så uansett hvor man springer og hva det er etter OL, er det et slit. Men jeg angrer på ingen måte at jeg kom og løp i NM, sier Jakob Ingebrigtsen til VG.

– Hva betyr dette gullet for deg?

– Når man har gjort det før, mister man det med å gjøre noe første gang. Men NM-titler er en fin ting å samle på, smiler han.

– Og hva med kongepokaler?

– Det er litt i samme gaten. Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å løpe. Vi er alle her for å kjempe om gull, så er det opp til andre å dele ut pokaler, sier Ingebrigtsen.

Kongepokalen deles ut søndag, og 20-åringens løp var en god søknad til å vinne den for andre år på rad.

Les også Ingebrigtsen tapte Cheruiyot-duellen i Zürich: – Etter Tokyo har mye vært meningsløst

Hvert år siden 2017 har Jakob Ingebrigtsen tronet øverst på pallen på favorittdistansen. Og det var aldri noe tvil om hvor seieren skulle ende denne gangen heller.

20-åringen tok tidlig grep om løpet, gikk opp i tet på første langside og fikk med seg Ferdinand Kvan Edman. Ingebrigtsen satte opp farten, ildnet opp publikum med en runde igjen og vant til slutt foran et entusiastisk sørlandspublikum på tiden 3.33,26 – ny mesterskapsrekord med 73 hundredeler.

– Det er noe av de bedre vi har sett på en NM-stadion noen gang, kommenterte Jann Post hos NRK.

Pappa Gjert Ingebrigtsen hyller sønnen for løpet og for at han stilte til start i NM.

– Jeg gir ham en sekser. Han viser en holdning og respekt for NM, for publikum og for arrangøren som jeg er veldig stolt av. Resultatet er veldig bra, men akkurat det å gå ut og bare gi publikum alt - måke på og gjøre ditt beste - vitner om en kultur som er veldig bra, familiens overhode.

Etter løpet hadde han med seg en bunke ferdigsignerte kort, som han delte ut til fansen på en seiersrunde, ispedd diverse selfies. Kvan Edman tok sølv, Mats Hauge spurtet inn til bronsen.

I mål ble Ingebrigtsen møtt med høylytt jubel, tramp og klapp fra et publikum sulteforet på å få se de største stjernene i aksjon. Bare da Karsten Warholm kom innom og hilste på lørdag kveld, har det vært lignende lydnivå på tribunene på Kristiansand stadion.

Storebror Henrik var også til stede, og ble overrasket over tempoet Jakob satte opp ut fra start.

– Jeg snakket med han før han sprang, og han var litt usikker på hva han skulle gjøre. Jeg tror han er mest mentalt sliten, beina er egentlig bra. Det virket som han trykket på gassen og skrudde av hodet. Han løp fortere på førsterunden enn de pleier å gjøre i Diamond League, sier Henrik Ingebrigtsen til VG.

Les også Gjert om Jakob Ingebrigtsen: – Har hatt det tøft etter OL-gullet

NM-arrangøren hadde laget et spesialtilpasset opplegg for Ingebrigtsen. På grunn av et hektisk løpsprogram i Europa, slapp han å stresse seg hjem til forsøksheatet på 1500 meter fredag kveld. I stedet gikk han direkte til finalen som 13. mann.

Ingebrigtsen kan se tilbake på sin sterkeste sesong i karrieren. I OL-finalen i Tokyo satte han personlig rekord på 1500 meter med 3:28.32. Det sikret ham gullmedaljen og en evig plass i historiebøkene.

Sandnes-gutten har også satt personlig rekord på engelsk mil og 5000 meter denne sesongen. På sistnevnte distanse knuste han verdenseliten, og Ingebrigtsen lekte lenge med tanken på å doble i OL. Det hadde han også lyst til i Diamond League-finalen i Zürich torsdag, men tidsprogrammet ble for vanskelig.

NM-finalen kom også tett på løpet i Zürich, men Ingebrigtsen viste få tegn på slitasje. Dette var hans niende NM-medalje, hvorav åtte er gull.