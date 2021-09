Haaland hadde en stor svakhet. Så la han en plan.

Erling Braut Haaland jobber med hodespillet. Nå spår lagkamerat at han vil score betraktelig flere mål.

Her header Erling Braut Haaland inn Dortmunds 2–0-mål mot Union Berlin.

Nicholas Bergh Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I august hadde Erling Braut Haaland scoret 60 mål for Borussia Dortmund. Kun to av de var med hodet.

Men noe har skjedd.

Haaland har nå scoret på heading i de to siste seriekampene.

Dortmund-trener Marco Rose mener Haaland har utviklet en bra heade-teknikk. Han kommer med en enkel advarsel til Bundesliga-konkurrentene: «Lykke til». Med å stoppe Haaland, altså.

For nå har Haaland utviklet et nytt våpen i hodespillet.

– Det forteller mye om både mentaliteten og læringsevnen hans, sier fotballekspert Lars Tjærnås til Aftenposten.

Fakta Erling Braut Haalands heade-statistikk Headinger/totalt antall mål Molde: 2/20 Salzburg: 2/29 Dortmund: 4/68 Les mer

«Var ganske dårlig»

«Scoret han virkelig med hodet i dag?», sa Dortmund-stopper Mats Hummels til TV-kanalen DAZN søndag.

Det spørs om han sa det i fullt alvor.

For Hummels vet jo godt hva som har foregått på Borussia Dortmunds treningsfelt.

Planen startet for noen måneder siden. Det var Haaland - ikke trenerteamet - som tok initiativ til å jobbe mer med hodespillet, ifølge Tjærnås.

Siden har han jobbet knallhardt med det. Hummels, som vant VM-gull i 2014, har ofte vært med som sparringpartner. Han merket raskt Haalands store svakhet.

– Da han kom til Dortmund, var hodespillet hans ganske dårlig. Edin (Terzic, tidligere Dortmund-trener), Erling og jeg trente mye på innlegg, igjen og igjen. Nå ser du hva det fører til, sa Hummels til DAZN.

Haaland selv har også snakket om at han trener på headinger hver dag.

– Erling har mange styrker, men han jobber virkelig med svakhetene sine. Han øver mye på headinger, sa Hummels.

Med i liten heade-gruppe

Haaland blir ofte igjen etter trening. Han og Hummels har vært med i en liten kollokviegruppe. Den har trent spesifikt på headinger.

Der har også polske Lukasz Piszczek også vært med.

– Når Erling vet han har noe han må forbedre, utsetter han det ikke til i morgen. Han vet at han ikke er ferdig utviklet ennå, har Piszczek tidligere sagt til sport.pl.

Under landslagssamlingen nylig roste Haaland Alexander Zickler. Det er Dortmunds spisstrener, som selv var én strålende spiss. Zickler snakker mye med Haaland og har hjulpet nordmannen med hodespillet.

Haaland ga også et kort innblikk i heade-treningene:

– Jeg øver på timing og øver på hvordan jeg header ballen, sa Haaland.

Erling Braut Haaland har vært i ustoppelig form.

Komplett?

Under landslagssamlingen trakk Ståle Solbakken en parallell til Cristiano Ronaldo. «Da han spilte venstreving i Manchester United, var det ikke mange som trodde han skulle bli verdens beste hodespiller», sa Solbakken.

Kort oppsummert: Alle spillere tilpasser og utvikler seg i løpet av karrieren.

Lars Tjærnås mener Haaland er blitt bedre på hodet. Men er han nå komplett? Nei, mener Tjærnås.

– Setter du opp en skala for alle egenskaper en spiss trenger, fra 1 til 10, scorer han høyt på alle, men 10 bare på et par av dem. Det vet han selv best av alle, og det han scorer høyest på, er nettopp det: mentalitet og evnen til å gjøre hva som kreves for å bli tett på komplett, sier Tjærnås.

– Øynene hans lyser opp

Haaland har startet sesongen i en forrykende målform: 16 mål på 11 kamper for Norge og Dortmund.

Den helt spesielle målsulten fascinerer supportere, eksperter – og dessuten lagkamerater.

– Når han ser en sjanse til å score, lyser øynene hans opp, forklarte Hummels.

Stopperen tror Haaland blir én av verdens beste spisser de neste 15 årene. Og Hummels tror headinger kan løfte ham ytterligere.

– Han har forbedret hodespillet sitt så mye at han definitivt kan score 10 flere mål pr. sesong.

Og den spådommen er ikke småtteri. For Haaland scoret 41 mål for Dortmund allerede forrige sesong.

Lørdag kan det bli flere mål. Da spiller Dortmund på bortebane mot Borussia Mönchengladbach.

Fakta Helgens Bundesliga-kamper Lørdag 15.30: RB Leipzig-Hertha Berlin Eintracht Frankfurt-Köln Bayer Leverkusen-Mainz Union Berlin-Arminia Bielefeld Hoffenheim-Wolfsburg 18.30 Mönchengladbach-Dortmund Søndag 15.30: Bochum-Stuttgart 17.30: Freiburg-Augsburg Les mer