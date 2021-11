Olsbu Røiseland måtte se seg slått i sesongåpningen: - Bittert

OSLO/SJUSJØEN (VG) Sekundstriden mellom Marte Olsbu Røiseland (30) og franske Julia Simon (25) tippet i favør den franske skiskytteren under sesongåpningen. Det irriterte den sindige sørlendingen.

GOD START: Marte Olsbu Røiseland ble nummer to under sesongåpningen på Sjusjøen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Det er bittert. Når det er nasjonal åpning burde vi ta det. Men vi har en ny mulighet igjen i morgen, sier Oslbu Røiseland til NRK.

VM-dronningen fra 2020 ledet suverent etter den første skytingen, med ni sekunder ned til nummer franske Chloe Chevallier på 2.-plass. Og inn mot stående skyting så det lovende ut for Olsbu Røiseland. En miss på det første skuddet sørget derimot for at Julia Simon ledet på vei ut på den siste runden. Det var en ledelse hun skulle beholde.

Les også Olsbu Røiseland har brukt ferien til å fullføre hyttedrømmen

Simon gikk i mål 37.4 sekunder foran Chevallier i mål, og da var det bare Marte Olsbu Røiseland som kunne gjøre noe med henne. Det ble jevnt og tett på oppløpet, men sekundene var ikke på sørlendingens side.

– Det var godt å komme i gang, og egentlig er jeg godt fornøyd i dag. Simon setter standarden i dag, og det er jo veldig kult at man må gjøre et skikkelig toppløp på den nasjonale åpningen for å vinne, så vi får bare skru opp et hakk til fellesstarten, sier Røiseland til VG.

Julia Simon gratuleres med seieren av Marte Olsbu Røiseland etter målgang.

– Jeg var heldig med at Marte bommet i dag. Hun er egentlig for rask for meg, sier Julia Simon om duellen til NRK.

Den franske skiskytteren melder at hun er i god form.

– Det var et sterkt startfelt, men jeg leverte på standplass og føler meg bra. Jeg har trent hardt i sommer og jobbet med skytingen. Jeg føler meg allerede bedre enn jeg gjorde i fjor, sier Simon til NRK.

Fjorårets suverene verdenscupvinner, Tiril Echhoff, gikk ut rett i forkant av Marte Olsbu Røiseland fra start. Etter én kjempebom og strafferunde på den første skytingen, slo hun virkelig tilbake med en sterk andreserie. Men det holdt ikke til å blande seg inn i kampen om seieren. Eckhoff endte til slutt som nummer tre, 21.8 sekunder bak vinnende Simon.

– Jeg gir meg selv en sekser på skytinga, og en treer på det fysiske, men jeg er ikke så bekymret for det. Jeg har kun hatt en uke på snø, så jeg merker at jeg er litt rusten, og det flyter ikke like godt, sier Eckhoff til VG.

Les også Eckhoff har fått OL-hjelp av Bjørndalen

Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut fra start som nummer 48. Den rutinerte 25-åringen leverte fullt hus på første skyting, men uten å levere all verdens i sporet, måtte hun ut i strafferunde etter den stående skytingen. Tandrevold gikk inn til en foreløpig 3.-plass da hun kom til mål, men var langt unna teten til slutt.

– Jeg begynner å bli godt kjent her. Det er ofte så som så i sesongstarten, men jeg synes skytinga er bra, og så mangler jeg det siste overskuddet til å gå skikkelig fort på ski, sier Tandrevold til VG.

Hun er offensiv foran verdenscupåpningen i Östersund om to uker.

– Jeg må bare stole på min egen plan, og det er disse øktene som i dag og i morgen jeg virkelig trenger for å komme i form, så det tror jeg blir veldig bra.

– Dette var tungt. Det var ikke verdens beste føre. Kroppen bærer preg av at jeg ikke har hatt så mange hardøkter som dette ennå. Men det pleier å bli bedre etter en hardøkt som denne på Sjusjøen. Jeg er uansett fornøyd med skytingen i dag, sier Tandrevold til NRK.

Ellers imponerte Ragnhild Femsteinevik stort under sesongåpningen, og havnet ble nummer fem med én bom. Hun slo blant andre tsjekkiske Marketa Davidova, som fort kan bli en konkurrent for de norske løperne denne sesongen.

Davidova imponerte med fullt hus på begge skytingene, men slet i sporet på Sjusjøen.

Langrennsløper Astrid Øyre Slind overrasket med å leverte varene fra start i en gren hun aldri før hadde konkurrert inn. Ved første skyting fikk trønderen ned fire av fem blinker. På stående og siste skyting ble det fire runder, noe som naturlig nok ødela løpet.

Øyre Slind leverte imidlertid beste langrennstid av alle i feltet.

Karoline Knotten ble nummer tolv.